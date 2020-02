Zdravotnické pomůcky za pět milionů korun poputují z Česka do Číny

Česko za pět milionů korun nakoupí materiální zdravotnickou pomoc pro Čínu na boj proti koronaviru. Pořízení pomoci od českých firem neohrozí dostupnost ochranných pomůcek na českém trhu, řekl v úterý novinářům ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Dalších pět milionů korun pomoci podle něj poskytne Česko Světové zdravotnické organizaci (WHO) na aktivity pro boj s koronavirem v Číně. Vláda schválila poskytnutí pomoci ve výši deseti milionů korun v pondělí.

"Do Číny nepoputují peníze. Naším cílem je pomoci Číně především materiálně," řekl Petříček. Ministerstvo zahraničí podle něj jedná s českými výrobci ochranných pomůcek, jako jsou respirátory, rukavice nebo ochranné oděvy. Podle něj bude do 48 hodin jasné, jaký materiál může Česko do Číny poslat. Ministr zdůraznil, že diplomacie je v kontaktu s čínskou ambasádou, aby znala potřeby čínské strany, a pomoc tak byla účelná. Vyjádřil také pochyby o možnosti poslání vyřazených českých sanitních vozů do Číny, podle něj by to bylo drahé a trvalo by to příliš dlouho.

"Zbývajících pět milionů bude použito prostřednictvím Světové zdravotnické organizace. WHO nyní pomáhá Číně zvládat epidemii z krizového fondu, nicméně v nejbližší době přijde výzva, aby se členské státy zapojily do pomoci," řekl Petříček. "Zvažuje se také možnost, že z naší pomoci přes Světovou zdravotnickou organizaci by mohlo být hrazeno i případné vyslání českých expertů," doplnil.

Petříček uvedl, že ministerstvo zahraničí v současnosti eviduje v Číně 141 českých občanů, zhruba stovka z nich vyjádřila přání vrátit se kvůli epidemii do vlasti. Ministerstvo jim doporučuje využít do konce týdne komerční linky, než budou přímé lety z Číny do Česka zastaveny. "Pokud to bude nutné, samozřejmě je vláda připravena zvážit možnost vyslání vládního speciálu, nicméně do konce tohoto týdne mohou čeští občané opustit Čínu klasickými lety," řekl ministr.