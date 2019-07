Zdravotnictví nebo místní rozvoj? ČSSD na kultuře netrvá

Odblokováním situace ohledně jmenování nového ministra kultury by mohlo podle místopředsedy ČSSD Michala Šmardy i prohození resortů. "V úvahu přicházejí ministerstva pro místní rozvoj, zdravotnictví a školství," uvedl politik pro portál idnes.cz.

Předsednictvo ČSSD by dnes mělo jednat o tom, zda mají sociálnědemokratičtí ministři kvůli situaci na ministerstvu kultury zůstat v menšinové vládě s hnutím ANO. Variantou je také to, že ministři za ČSSD podají demisi do rukou předsedy strany Jana Hamáčka. Ten by měl následně "nabito" na jednání s premiérem Andrejem Babišem.

"Jsem pro to, abychom vyzvali ministry, aby dali demisi k dispozici předsedovi strany, aby měl neomezený mandát k jednání. A podle průběhu jednání je použije, nebo ne. Prostě že předsednictvo vyzývá naše ministry, že jim ukládá, aby dali předsedovi k dispozici demise. Všem našim partnerům dáme najevo, že zpochybňování mandátu našeho předsedy ohledně toho, jestli může nebo nemůže jednat o ukončení vládního angažmá, je liché," uvedl Šmarda v rozhovoru.

ČSSD by z jednání mohla vyjít jako vítěz pouze v případě, že by sice před prezidentem Milošem Zemanem neuhájila Michala Šmardu jako ministra kultury, ale vybojovala by silnější a významnější ministerstvo. Jako taková jsou přitom všeobecně přijímána všechna ostatní. "Priority máme i na místním rozvoji, ve školství nebo ve zdravotnictví," uvedl Šmarda. Zatímco na místním rozvoji by mohl jako úspěšný starosta Nového Města na Moravě usednout on, u jiných resortů by připadali v úvahu jiní straníci.

Odbornou mluvčí pro zdravotnictví za ČSSD je Lenka Teska Arnoštová. Na dlažbě by tak skončil ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Do čela ministerstva školství by mohla usednout poslankyně Kateřina Valachová, která již má ministerské zkušenosti. Vystřídala by tak Roberta Plagu za ANO. Šmarda jako šéf ministerstva pro místní rozvoj by vyšachoval ministryni Kláru Dostálovou (za ANO). Předseda vlády Andrej Babiš v minulosti uvedl, že o výměně resortů neuvažuje. Jejich rozdělení je dáno koaliční smlouvou.