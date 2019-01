Digoxin je v Česku. Do konce týdne nebude ve všech lékárnách

Nedostatkový lék digoxin byl dovezen ze Slovenska, je v českých distribučních skladech a postupně se bude rozvážet do lékáren. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) to řekl Českému rozhlasu Radiožurnálu. Do konce tohoto týdne, jak dříve informovalo ministerstvo, tak zřejmě lék nebude ve všech lékárnách.

Mluvčí České lékárnické komory Michaela Bažantová ČTK řekla, že dodání léku do lékáren bude podle odhadu lékárníků trvat několik dní. Digoxin se používá u léčby pacientů se srdečním selháním a s poruchami srdečního rytmu na zpomalení tepové frekvence.

Výrobce léku, firma Zentiva, přivezla ze Slovenska asi 6 tisíc balení, což odpovídá měsíční spotřebě českých pacientů. Důvodem výpadku léku v lékárnách byla změna názvu léku na obalu. Lék není podle webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) dostupný od 10. prosince. Podle Bažantové z dodávky vyjdou přibližně dvě balení na jednu lékárnu, takže lék může být znovu obtížně dostupný.

"Obnovení standardních dodávek je dle držitele plánováno na začátek února 2019. Jakkoliv věříme, že výroba bude pokračovat dle ohlášení držitele, s nímž budeme samozřejmě i nadále v kontaktu a od něhož budeme vyžadovat průběžně aktuální informace, abychom mohli případně včas zareagovat a zajistit lék jinou cestou, prosíme lékaře, aby pacientům předepisovali pouze takové množství léčivého přípravku nezbytné na překonání tohoto období," uvedlo koncem roku ministerstvo zdravotnictví.

Podle informací SÚKL bylo jen za měsíc září v lékárnách vydáno 43 tisíc balení léku. V Česku jej užívá asi 350 tisíc pacientů, berou jeden prášek denně.