Inovativní léky by měly být dostupnější. Vláda projedná novelu

Novela zákona, která má usnadnit proplácení nových léčiv z veřejného zdravotního pojištění, bude předložena do připomínkového řízení do konce února. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) to v neděli řekl v pořadu Partie na TV Prima. Změny proplácení této péče by mohly platit od roku 2020. Sedm českých zdravotních pojišťoven ročně dostává přes 20 tisíc žádostí o výjimečnou úhradu jinak nehrazené péče na paragraf 16, z toho kolem 90 procent vyřídí kladně. V roce 2016 náklady překročily 1,5 miliardy korun.



Ceny a úhrady léků stanovuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Bez jeho rozhodnutí nemohou lékaři pacientům nové léky předepisovat. Správní řízení má trvat do 165 dní, doba je ale někdy až třikrát překračována. Pacienti tak často kontaktují SÚKL, proč ještě lék není dostupný, když už je u Evropské lékové agentury registrován.

Paragraf 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění hovoří o výjimce, kdy je možné uhradit péči jindy nebo zatím nehrazenou z veřejného zdravotního pojištění, pokud je pro konkrétního pacienta jediná možná. Většinou jde o preparáty, které stojí statisíce i miliony korun ročně.

"Chceme nastavit trochu jiná pravidla, aby inovativní léky vstupovaly snáze do systému. Chceme se více opírat o stanoviska odborné společnosti, která garantuje, že daný lék je účinný," řekl ministr s tím, že u jednotlivých léků podobnou cestou jdou i zdravotní pojišťovny. Například největší Všeobecná zdravotní pojišťovna koncem ledna informovala o dohodě ohledně proplácení moderního léku pro část pacientek s rakovinou prsu.

Několikaměsíční čekání

Dosud proplacení léčby schvaloval revizní lékař zdravotní pojišťovny, který ale nutně nemusel být odborníkem na dané onemocnění. Někdy tak zamítnuté případy končily až u soudu. Vážně nemocní pacienti tak museli čekat na rozhodnutí i měsíce.

Podle ministra počítá novela s tím, že se léky dostanou dříve k více pacientům, ale také že část finančního rizika ponesou i farmaceutické firmy. "Musí se zavázat, že pokud léčba nebude úspěšná, tak ze svých nákladů uhradí doléčení pacienta," dodal ministr.

Zhruba třetina žádostí se týká léčení vzácných nemocí. Problémem vstupu nových léků na trh je prokázání jejich účinnosti, protože pacientů je velmi málo. Za vzácné onemocnění se označuje takové, kterým trpí méně než pět lidí z 10 tisíc. Existuje přes 8 tisíc takových nemocí. Také u těch novela počítá s jejich častějším hrazením z veřejného zdravotního pojištění.

Ministerstvo původně avizovalo, že novelu předloží už do konce minulého roku. Podle dřívějšího vyjádření náměstka ministerstva Romana Prymuly by zvýšení výdajů po změně pravidel nebylo "až tak dramatické". Zdravotní pojišťovny by mohly podle něj pro peníze sáhnout do svých rezerv, finance z pojištění by se také mohly jinak přerozdělit. Jiné léky by se ale kvůli proplácení drahých preparátům více pacientům ze seznamu hrazených přípravků vyškrtnout neměly, ujistil Prymula.