Kontrola je u konce. Frýdlantská nemocnice může operovat

V soukromé Nemocnici Frýdlant ze skupiny EUC mohou po otravě devíti pacientů znovu začít operovat. Byla tam ukončena kontrola a nic nebrání tomu, aby nemocnice obnovila činnost na operačních sálech, řekla ČTK mluvčí Krajské hygienické stanice v Liberci Zuzana Balašová. Nikdo z pacientů kvůli otravě nezemřel, posledního lékaři propustili v lednu. Nemocnice předpokládá, že první operace budou v úterý.

Operace se v Nemocnici Frýdlant se zastavily na konci loňského listopadu, když devět z 16 pacientů operovaných v jediném týdnu dostalo otravu krve. Šlo o různé operace - kolene, žlučníku či gynekologické zákroky. Operace dělaly různé týmy chirurgického a gynekologického oddělení, různí anesteziologové i různé sestry. Pacienti s otravou museli být převezeni do nemocnic v Liberci a Jablonci, protože potřebovali intenzivní péči. Příčiny otravy zatím stále nejsou jasné. "Toto vyšetřování ještě neskončilo," dodala Balašová.

Frýdlantská nemocnice zajišťuje péči pro 24 000 obyvatel Frýdlantského výběžku. Loni v létě ale přestala kvůli nedostatku lékařů poskytovat lékařskou pohotovostní službu a omezila i další akutní péči. Pohotovost převzala Krajská nemocnice Liberec. Liberecký kraj jedná s vlastníky nemocnice o jejím odkoupení. Nemocnici by chtěl převzít do půl roku a obnovit tam i 24hodinovou péči. Vybraná firma v současné době zpracovává ocenění nemocnice. Bez ohledu na to chce nemocnice znovu nabízet chirurgické a gynekologické zákroky. "Předpokládáme, že první operace budou v úterý příští týden," řekla ČTK mluvčí nemocnice Dita Fuchsová.

Otravu krve u pacientů Nemocnice Frýdlant vyšetřuje policie pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Vyšetřování zatím neuzavřela. Testy ukázaly, že příčinou nebyly inhalační anestetikum ani chemické přípravky, které se používají k dezinfekci operovaného místa. V jedné z lahviček s anestetikem Propofol, které se aplikuje nitrožilně, byl ale prokázán acinetobacter. Je to bakterie, která se vyskytuje i v zevním prostředí, u oslabených lidí však může vyvolat zápal plic, zánět či otravu krve. Stejná bakterie byla v jednom z krevních vzorků od postižených pacientů. Jak se mohli pacienti nakazit, ale zatím stále není jasné.