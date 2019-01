Největší problém českého zdravotnictví? Nedostatek sester

Nedostatek zdravotních sester je největším současným problémem českého zdravotnictví. Shodli se na jednání v Lánech ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) s prezidentem Milošem Zemanem a jeho expertním týmem na zdravotnictví. Vojtěch nastínil prezidentovi, jak chce vláda letos situaci zlepšovat. Na jednání probírali i postavení praktických lékařů, elektronizaci zdravotnictví nebo dostupnost léků. Po skončení schůzky to řekl ministr Vojtěch.

"V tomto roce chceme podpořit personál, který je nejvíce problematický a nedostatkový, a to jsou zejména zdravotní sestry ve směnném provozu a nižší zdravotnický personál," řekl ministr. Letos je podle něj připraveno navýšení poplatku za tzv. směnnost o pět tisíc korun a pro sanitáře o dva tisíce korun.

Ministr také prý na schůzce přednesl plánovanou reformu, jež má posílit pozici praktických lékařů. "Měl by se starat o pacienty, měl by mít určitou ordinační dobu a případně sloužit pohotovosti v rámci nemocnic tak, aby možná trochu odlehčil přetíženým urgentním příjmům v nemocnicích," řekl Vojtěch. Lékaři chybějí hlavně v odlehlých oblastech republiky a ministerstvo je musí motivovat, aby se chtěli do těchto oblastí vydat.

Ministerstvo má od roku 2016 dotační program pro lékaře, kteří chtějí provozovat praxi v místech, kde je v danou chvíli nedostupná.

Účastníci se shodli na nezbytnosti elektronizace zdravotnictví. "Byl oceněn projekt elektronického receptu," řekl ministr. Účastníky jednání prý seznámil s dalšími kroky a plány v této oblasti. Rozvoj elektronizace bylo podle Vojtěcha jedním z doporučení, které se od prezidenta a jeho týmu dostal.

Ministr také oznámil, že nárůsty výběru veřejného pojištění jsou vysoké. "V tomto roce bude systém hospodařit zhruba s 320 miliardami korun, což je zhruba o 23 miliard více než v roce 2018," řekl Vojtěch.

Otázka peněz pro zdravotnictví je podle Vojtěcha otázkou širší politické dohody. "Často kolegové zmiňovali otázku příspěvku na hospitalizaci, na stravu v rámci hospitalizace. Já jsem právě říkal, že to je otázka čistě politická," řekl po jednání. Nepovažuje to ale za to hlavní, co je třeba ve zdravotnictví řešit.

Pokud jde o dostupnost léků, například těch na vzácná onemocnění, měla by změna podle ministra zlepšit jejich dostupnost. Prezidenta a jeho tým seznámil i s tím, v jaké situaci je aktuálně systém veřejného zdravotního pojištění.

Další schůzku s prezidentem a jeho týmem v současné chvíli prý nemá. Vojtěch řekl, že kdyby jej v budoucnu prezident pozval, přijde.