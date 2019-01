Nemocnici v Letňanech by postavil i provozoval stát

Novou nemocnici, kterou vedení Prahy navrhuje v Letňanech, by měl postavit i provozovat stát. Na čtvrtečním jednání pražských zastupitelů to uvedl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Ten před časem vznik nového zařízení navrhl v souvislosti s plánem premiéra Andreje Babiše (ANO), který by na městských pozemcích v Letňanech rád vybudoval velký areál pro státní úředníky. Hřib s tím nesouhlasí, lepší podle něj bude stavba obytné čtvrti a právě nemocnice, které by nahradila nevyhovující Nemocnici Na Bulovce.

"Záleží na schůzce, která proběhne 30. ledna s panem premiérem a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových," uvedl primátor k dalšímu postupu. Dodal, že nemocnice podle odhadů vyjde na 8,5 miliardy a město nepočítá s variantou, že by zařízení mělo financovat a stavět.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) minulý týden uvedl, že chce s Prahou o možnosti stavby nové nemocnice dále jednat, nemusí však podle něj být právě v Letňanech. Projekt kritizoval Středočeský kraj, podle jeho hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) ohrozí krajské nemocnice.

Podle primátora by nová nemocnice mohla nahradit Nemocnici Na Bulovce, která kvůli rozdělení na více pavilonů a umístění v kopci nevyhovuje požadavkům moderní péče. Nemocnici provozuje ministerstvo, město vlastní dvě třetiny areálu. Podle Hřiba se ekonomicky nevyplatí do nevyhovujícího areálu investovat značné prostředky, které kvůli špatnému stavu vyžaduje.

V minulosti se v Praze opakovaně mluvilo o vzniku tzv. metropolitní nemocnice, kterou by provozovalo město. To na rozdíl od jiných krajů žádnou nemocnici nemá, pouze Praha 1 s finančním přispěním magistrátu provozuje Nemocnici Na Františku.

O možnosti postavit v Letňanech "úřednické městečko" mluví premiér Babiš delší dobu. Bylo by to podle něj ekonomicky výhodné ve srovnání se současným stavem, kdy ministerstva sídlí v různých palácích v centru města a další prostory si pronajímají. Pozemky v Letňanech, o které by měl stát podle Babiše zájem, mají celkovou rozlohu 354 tisíc metrů čtverečních. V listopadu premiér uvedl, že v letňanském komplexu by mohlo být více než 10 tisíc zaměstnanců a výstavba by stála deset miliard korun.