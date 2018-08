Vojtěch: Odbory mě tlačí do kouta, ale to na mě neplatí!

Platy sester rostly podle analýzy ministerstva zdravotnictví loni o 12 procent místo slíbených 10 procent. Příští rok nemocnice dostanou celkové úhrady o pět procent vyšší než loni, podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je na nich, na co je použijí, a na odborech, co si s jejich managementy vyjednají. Navíc dostanou nemocnice 4,7 miliardy na zvýšení příplatků za směnnost.

Odbory ve zdravotnictví a sociální péči v pátek vyhlásily stávkovou pohotovost, žádají plošné navýšení o 10 procent i v příštím roce. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že odměňování bude cílené tam, kde je potřeba.

"Stávkovou pohotovostí se mě snaží odbory zatlačit do kouta, ale to na mě neplatí," řekl dnes novinářům ministra. Letos poprvé se na rozdělení peněz za zdravotní pojišťovny se všemi segmenty dohodly, úhradová vyhláška je hotová, a není proto podle něj prostor pro další změny. "Nátlaková akce není na místě, je to spíš politická akce," dodal.

Zdravotní sestry podle něj dostaly za posledních pět let 30 procent k platům navíc, což je nejvíc ze všech zdravotnických profesí. Přesto jich aktuálně v nemocnicích chybí kolem tří tisíc. Podle ministra není problém jen o penězích, uvažuje proto i o dřívějším odchodu do důchodu nebo výsluhách za odpracované roky jako mají vojáci či policisté. "Sestry celou dobu hovořily o tom, že největší problém je aktuálně ve směnném provozu - zejména se sestrami u lůžek a sanitáři," uvedl ministr.

O růstu o 30 procent v posledních letech hovoří i Babiš. "Nárůst bude pokračovat i v příštím roce. Do českého zdravotnictví půjde rekordních 320 miliard korun. To je o 20 miliard víc než letos a z toho 13 miliard dostanou jen nemocnice. Tento objem peněz umožňuje navýšení platů všem zdravotníkům, a to až o 10 procent. Odměňování však bude cílené tam, kde je to nejvíce potřeba," řekl Babiš serveru iDnes.cz.

Pro příští rok se příplatky za práci ve směnném provozu zvýší o 5000 korun pro sestry u lůžek a o 2000 korun pro sanitáře a další nižší personál. Podle ministra je to reálný růst platu o 15 a 10 procent. "Protože nejpalčivější situace je u sester ve směnném provozu, zvyšujeme jim příplatek za směnnost o 5000 korun měsíčně, což znamenaná meziroční nárůst 15 procent," uvedl Babiš.

Zdravotnictví bude mít příští rok k dispozici 320 miliard korun, což je o 20 miliard víc než letos. "Přesto, že jsme řekli, že chceme peníze rozdělovat rovnoměrně, i tak jde nejvíce peněz do nemocnic," uvedl ministr s tím, že dostanou navíc 13 miliard korun.

Odbory trvají na tom, že jim v roce 2016 desetiprocentní plošný růst platů v oboru přislíbila tehdejší vláda. Znovu ho podle nich potvrdil Babiš letos v květnu, podle Babiše však nešlo o vládní slib, ale o vyjádření podpory v jejich jednání s vedeními nemocnic.

Ministr deklaroval, že je připraven s odbory jednat a pomoci jim získat od vedení nemocnic příplatek za směnnost. "Poukazují na to, že v akciových společnostech to bude složitější, protože na ně nemáme dopad," řekl. Přesto chce nechat rozdělení peněz hlavně na managementu nemocnic.

"Oni jsou zodpovědní za řízení nemocnice a nejlépe znají její individuální potřeby. Pokud nemocnici chybí personál, musí ho ředitel lépe zaplatit. Pokud mají nedostatečnou infrastrukturu, musejí ji modernizovat. Každého trápí něco jiného a nemá smysl prosazovat v každé nemocnici jedno jediné univerzální řešení," dodal ministr. Plošné odměňování je podle něj demotivační a prohloubí rozdíly mezi zaměstnanci s nízkými a vyššími příjmy.

Vláda navrhuje zvýšení sumy na platy ve veřejné sféře příští rok o šest procent a tarifů o dvě procenta. Víc by si měli přilepšit učitelé a hůř placené profese. Zdravotníci by měli podle plánů kabinetu dostat nejspíš o čtyři či pět procent víc.

Ve zdravotnictví pracuje asi 260 tisíc lidí, v sociálních službách kolem 100 tisíc. Nejvíce, asi 80 tisíc, je zdravotních sester, jejichž hrubý plat byl loni ve státní sféře byl průměrně 36 tisíc korun, v nestátní 24 200 korun.