Vykadit rakovinu? Není to blud! řekla vedoucí centra Aktip

Poté, co Česká televize odvysílala dokument Obchod se zdravím, strhla se ve společnosti velká debata ohledně toho, jak terapeutka v centru Aktip klame své pacienty. Vedoucí konzultačního a terapeutického centra Jarmila Klímová se k dokumentu a věcech, které v něm byly zmíněny, vyjádřila v rozhovoru s Danielou Drtinovou v DVTV.

Klímová hned v úvodu rozhovoru uznala, že vyjádření terapeutky v dokumentu byla značně vágní, zároveň ale zpochybnila způsob, jakým Česká televize dokument natáčela a následně zpracovala.

"Zazněly tam formulace, které by zaznít neměly. S tím naprosto souhlasím a nemám problém se k tomu veřejně vyjádřit. Jde ovšem o to, že záměrem celého toho dokumentu nebylo mapovat naši autentickou práci, ale že v podstatě figurantka, která přichází, nepřichází se záměrem terapie," uvedla.

"Bylo to špatné, výrazně špatné v té formě podání. To naprosto neschvaluji. Jen se snažím ukázat rozdíl v pohledu, kdy ona tvrdí, že přichází na terapii. Ale ve skutečnosti přichází dělat špionáž. To je naprosto něco odlišného," opřela se do způsobu, jakým ČT svůj dokument zpracovala.

"Vykadit rakovinu?" Není to blud

Terapeutka v dokumentu přímo tvrdí, že nějaký pacient doslova vykadil rakovinu. To Klímová považuje za zjednodušenou formulaci. "Je to podáno naprosto nepřijatelnou formou," připustila. Sama tohle svým pacientům netvrdí. "Necítím se být odborníkem v ajurvédské medicíně, která pracuje s těmito detoxikačním technikami."

Přesto podle ní nešlo ze strany terapeutky o jednoznačnou lež. "Ono to opravdu v nadsázce není bludné, ale je to naprosto nevhodným způsobem zredukované. Jsou určité detoxikační postupy, na jejichž aplikaci tělo reaguje tak, že je schopno vyloučit toxické tkáně," sdělila.

Drtinové nicméně potvrdila, že terapeutku čeká s velkou pravděpodobností vyhazov "Rozhodně se s ní musím sejít. Budu chtít k nahlédnutí dokumentaci, podání jejího osobního vysvětlení a rozhodně to nenecháme bez odezvy. Nehodlám pracovat s člověkem, který nevolí vhodná vyjádření. S největší pravděpodobností ano (dostane výpověď)," potvrdila.

Klímová už dříve v rozhovoru pro Blesk potvrdila, že Aktip provádí buněčnou diagnostiku. "Slouží k identifikaci zátěžových komponent, které je možné v organismu najít. Je to taktakzvaná řízena kontrolovaná detoxikační metoda, která pracuje na principu frekvenční diagnostiky," vysvětlila.

Nicméně vyloučila, že jde o zdravotnickou službu, od čehož se centrum distancuje. "Tato metoda není zdravotnického charakteru. Je to poradenství. My se nestavíme do role zdravotníků. Nejsme zdravotnické zařízení. Tato metoda se vůbec netváří, že by zastupovala jakoukoliv jinou diagnostickou metodu, kterou nabízí západní medicína," sdělila.

Lék? Rozpad manželství

Jedním z dalších kontroverzních vyjádření v dokumentu bylo, když terapeutka prohlásila, že jedné pacientce doporučili, aby si našla partnera. Jakmile si opravdu někoho našla, zmizela ji metastáze uzlin.

"Opět to je vytrženo v kontextu zkratkovitým sdělením. Dám vám analogii. Představte si, že vám teď řeknu, že je v České republice několik set tisíc negramotných. Vy to ustřihnete v této chvíli a bude to vypadat, že tady máme negramotný národ. Jenomže mě nenecháte dopovědět větu, že to jsou děti od nula do šesti let věku. Pak to dostane jiný kontext. Takhle bylo pracováno v dokumentu," znovu se opřela vedoucí centra Aktip do ČT.

Přesto potvrdila, že milenec nikdy nevyřešil metastázi u žádné pacientky. "Nevyřešil milenec, ale často to vyřeší změna rodinného schématu, což může znamenat i rozpad manželství. Takových případů znám desítky," řekla Klímová.