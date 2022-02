Zdražení a nedostatek stavebnin zpožďuje stavby silnic, válka to může zhoršit

Výrazné zdražování materiálů a jejich nedostatek zpožďují některé stavby a opravy silnic v Plzeňském kraji. Prodlení zatím nejsou tak výrazná, ale situaci by mohla zhoršit válka na Ukrajině. Některé stěžejní věci, jako je třeba stavební ocel, stojí dvojnásobek a asfalt, závislý na ceně ropy, zdražuje stále, zatím lineárně.

Ale to, co se děje teď, může způsobit velký nárůst, stejně jako plyn, který je potřeba na výrobu všech možných stavebních materiálů. Nejvíce se to projevuje u několikaletých staveb, kde nyní nejde zaručit nabídkovou cenu. Řekl to Zdeněk Kuťák, ředitel plzeňské krajské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), která spravuje státní silnice I. třídy a přivaděče k dálnici D5.

"Trápí nás velmi nedostatek a naprosto eskalující ceny materiálů, stavby už zpožďovala pandemie. Dvě akce z loňského roku jsme museli přesunout kvůli tomu, že jsme neměli žulové obrubníky, jimiž stavba začínala," uvedl Kuťák. Šlo o rekonstrukci průtahu Štěpánovicemi na silnici Plzeň - Klatovy a opravu Domažlické ulice v Klatovech na silnici do Domažlic. ŘSD si ověřilo, že obrubníky opravdu nejsou. "Ale už nevíme to 'B', tedy jestli nejsou kvůli tomu, že jejich výrobce zdecimoval covid, nebo proto, že firma čeká, aby mohla umělým nedostatkem vyšroubovat ceny," řekl Kuťák. Podle něj se to promítá hlavně do dlouhodobých kontraktů. Protahováním staveb vyvstávají rizika pro dodavatele, protože ceny se mění skoro každý den.

Podle Miroslava Blabola, náměstka pro výstavbu, mělo ŘSD velký problém s ocelí při stavbě nového silničního mostu ve Spáleném Poříčí. "Začali jsme ho loni. Materiál na ocelovou konstrukci nebylo vůbec možné koupit, takže jsme museli konstrukci přepočítat a dát tam ocel nižší kvality. Nosníky jsou vyšší, než by musely být. Ale díky tomu bychom už v srpnu měli dopravu převést na nový most," uvedl Blabol. Zpoždění odhadl na dva měsíce. "Tam to byl opravdu malý zázrak, i když přeprojektovávání také způsobí problémy v administraci zakázky," řekl.

Největší problémy jsou u akcí, které se nestavějí jednu sezonu, ale čtyři roky, jako je silnice mezi Šlovicemi a Přešticemi a obchvat Klatov. "V současné době, poté co se děje, garantovat nabídkovou cenu na čtyři roky dopředu, to je nesmysl, to nemůžeme od zhotovitelů chtít," uvedl Kuťák. ŘSD má zatím uzavřené kontrakty na konkrétní cenu. "Ale oni pláčou. Už se snaží jednat na vyšší úrovni, jako je ministerstvo, zatím odpověď nemají. Tuto věc vidím v naší branži jako velmi rizikovou, ale s tím nemůže pohnout správa Plzeň," řekl. U některých staveb podle Kuťáka fungují inflační doložky, které ale neřeší třeba dvojnásobné zdražení materiálů. "Musí se sehnat prostředky a vymyslet systém, jak podobným způsobem, plynule během stavby, reagovat ne objektivní vývoj cen," dodal. Jinak se mohu podle něj akce zastavit, protože je dodavatelé nebudou schopni financovat.