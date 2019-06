Zdrogovaná žena bodala policistku injekční stříkačkou

Žena v Chomutově po sporu v obchodě zaútočila před budovou na policistku. Opakovaně ji bodla injekční stříkačkou. Útočnice byla pod vlivem drog, soud ji poslal do vazby. Hrozí jí až šest let vězení. Řekla to mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská.

Dvacetiletá žena z Chomutovska navštívila dvě prodejny v obchodní zóně na Chomutovsku. V první prodejně údajně poškodila visačku na zboží. V dalším obchodě se jí podle policie zřejmě nelíbila zvýšená pozornost prodavaček, kterou jí věnovaly, tak jim velmi vulgárně nadávala. Z bundy vytáhla injekční stříkačku a namířila ji proti prodavačkám.

Před obchodem shodou okolností řešila policistka dopravní přestupek. Když ji prodavačky upozornily, že žena možná v obchodě něco ukradla, policistka ji vyzvala, aby jí ukázala ruce. Podezřelá před ní začala couvat. "Žena zákona tedy uchopila podezřelou za rameno a ruku. Na toto jednání měla dotyčná reagovat tak, že policistku opakovaně bodala injekční stříkačkou do předloktí. Po útoku byla zadržena a umístěna v policejní cele." uvedla mluvčí.

Provedený orientační test na drogy potvrdil přítomnost těchto látek v těle zadržené. Ženu kriminalisté obvinili z násilí proti úřední osobě a výtržnictví, kterého se podle informací policie dopustila už dříve v jiné prodejně.

Policistka utrpěla lehká zranění. "Při poranění injekční stříkačkou je standardní postup, bližší informace sdělit nemohu," uvedla mluvčí.