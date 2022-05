Zdrogovaný řidič naboural na Šumpersku policejní auto, jeden zraněný

Do policejního auta i oplocené obory narazil na Šumpersku zdrogovaný řidič, který se snažil ujet hlídce celníků a policie. Celníci se jej pokoušeli zastavit u Červené Vody, řidič však jejich pokyn nerespektoval a ujížděl zhruba 20 kilometrů směrem na Šumperk. Během nebezpečné jízdy to vzal i přes cyklostezku. Zastavila jej až nehoda, při které se zranila jeho spolujezdkyně. Podle policie měl muž soudem vyslovený zákaz řízení až do srpna roku 2033, informovali v úterý mluvčí celníků a policie.

Incident se odehrál minulý týden v pátek, policie a celníci o něm informovali v úterý. Řidiče osobního auta se celníci pokusili zastavit kolem 22:00. "Řidič daného vozidla ovšem nerespektoval pokyn k zastavení, ohrozil přítomné celníky a začal ujíždět," uvedl mluvčí Celního úřadu pro Olomoucký kraj David Kubenz.

Vozidlo ujíždělo směrem na Olšany a Bludov, kde se k pronásledování přidaly i hlídky policie. "Během nebezpečné jízdy se řidič rozhodl pokračovat po cyklostezce vedoucí do Šumperka a následně se pokusil objet vozidlo policie, které přijíždělo z protisměru. Manévr se mu však nepodařilo zvládnout a vozidlo tak narazilo do oplocené obory, policejního vozu a poté skončilo mimo komunikaci," popsal Kubenz.

V autě se nacházel jednatřicetiletý řidič a tříčlenná posádka. Při havárii se zranila jedna spolucestující, která byla převezena do šumperské nemocnice. "Řidič a další dva spolucestující vyvázli bez zranění. Dalším šetřením pak policisté zjistili, že muž za volantem neměl co dělat, protože nevlastní žádné řidičské oprávnění a navíc má soudem vyslovený zákaz řízení až do srpna roku 2033," uvedla šumperská policejní mluvčí Marie Šafářová. Řidič byl navíc pod vlivem pervitinu. Za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání mu nyní hrozí až dvouleté vězení.