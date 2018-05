"Že Česko zasypal žlutý pyl z řepky? Úplná blbost!"

Posledních několik dní je celá Česká republika doslova žlutá. Kvetoucí řepku olejku lze potkat téměř na každém kroku a všude se objevuje velké množství zrníček pylu. Alergolog Ondřej Rybníček z Fakultní nemocnice v Brně v rozhovoru pro irozhlas.cz vyvrátil časté spekulace o tom, že zdrojem žluté pokrývky je právě řepka. Údajně se jedná o pyl z jehličnanů, pro které tento rok nastala silná sezona.

"Je to úplná blbost. Říká se tomu sírový sediment, i když to se sírou nemá nic společného a způsobují to jehličnany - borovice a smrky. Ty dělají žlutou pokrývku," vysvětluje Rybníček a dodává, že je pyl z řepky olejky příliš těžký a není proto možné, aby se nalepil například na čmeláka. V posledních dnech si také mnoho lidí stěžuje na své alergie v souvislosti s řepkou. I tuto domněnku ale alergolog částečně vyvrátil. "Pyl řepky létá na malé vzdálenosti od polí a příliš nealergizuje, vadí spíš jeho silná vůně," říká lékař.

V tomto roce je ale pylu v ovzduší velké množství, znečišťuje především auta a domy, hlavně okna a balkony. Podle Ondřeje Rybníčka je na vině perioda, kdy kvetou borovice a smrky silně. Ta se opakuje po třech až pěti letech, a právě letos přišla silná sezona. "Současnou situaci by mohl změnit déšť. Sezona břízy nebyla díky dešti tak hrozná," popisuje alergolog a dodává, že to celé ještě zhoršuje silný vítr, pyl se tak uvolňuje a dostává dál od zdroje.

Rybníček ale upozorňuje, že není pyl jako pyl, to obrovské množství je sice hodně vidět ale údajně neškodí. Jde totiž o jehličnany, které nealergizují. "Už se to bude zlepšovat, bříza je pryč, dub ještě nějakou chvilku bude zlobit, ale začnou trávy. Obrovské množství pylu je vždy záležitostí osmi až deseti dnů a ty nyní končí," uzavírá Ondřej Rybníček.