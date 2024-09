Zelená transformace ČR nemůže být financována pouze z dotací, řekl Hladík

Zelená transformace českého průmyslu nemůže být podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) financována pouze z dotací. Je nutné si uvědomit, že Česko nezajistí vyšší hrubý domácí produkt (HDP), zaměstnanost a efektivitu práce, když neinvestuje a nemodernizuje celé odvětví, řekl dnes Hladík na konferenci Green Deal Summit Prague. Vystoupili na ní také zástupci průmyslu, energetiky a evropští politici. Před začátkem konference u vchodu protestovali ekologové. Požadovali, aby se namísto proslovů na konferenci o udržitelnosti soustředila pozornost na skutečná řešení.

"Česká republika dosáhla od roku 1990 značného pokroku, významný potenciál pro snížení emisí však zůstává. Věříme, že jsme blízko bodu zlomu, kdy elektromobily začnou dávat smysl více lidem i pouze z ekonomického hlediska. V průmyslu se emise sice podle dat snížily, ale je to způsobeno zavřením továren při pandemii covidu-19. Zemědělství je náročné na dekarbonizaci a musíme počítat s tím, že snížení emisí tam půjde velice pomalu," řekl Viktor Hanzlík z konzultační společnosti McKinsey.

Strategií Evropské unie je do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality. Dospět k tomu chce pomocí Zelené dohody, tedy Green Dealu, která se týká přechodu EU k obnovitelným zdrojům energií. Jejím základem je sada klimatických norem označovaná jako Fit for 55. Podle nich bude nutné snížit uhlíkové emise do konce dekády minimálně o 55 procent v porovnání s rokem 1990.

Mezi řečníky byli například Kamil Čermák z ČEZ, zástupce generálního ředitele pro klima v Evropské komisi Jan Dusík, předseda představenstva nebo generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka.

"Je naprosto zásadní abychom zvládli dekarbonizaci průmyslu. Jsme a chceme zůstat průmyslovou a technologickou zemí, proto tam ty finanční prostředky směřují. Máme poměrně tvrdá data, víme že jeden bilion korun nebude stačit, jedná se pouze o třetinu z nutných peněz. Zelená transformace nemůže být pouze o dotacích. Je potřeba si také přiznat, že jsme v modernizaci energetiky a průmyslu celkem dlouho spali," uvedl Hladík.

"Obavy o konkurenceschopnost tu byly dřív, než byl Green Deal. Máme technologie, u kterých bývala Evropská unie lídrem, ale již není. Evropa začíná i technologicky zaostávat za Čínou, pokud má Evropská komise má nějaký úkol, tak udržet krok. Je nutné, aby se v tom dokázala uplatnit. Investiční a konkurenční program Fit for 55 by tohle vše měl propojit dohromady," míní Dusík.

Ekologické organizace Greenpeace ČR a Re-set chtěly svým protestem s velkým transparentem před summitem poukázat podle nich na prázdná slova a greenwashing vlády a byznysu. Vláda Petra Fialy (ODS) má podle dvojice organizací několik klíčových úkolů. Především musí schválit národní energeticko-klimatický plán pro Českou republiku, jehož termín odevzdání Evropské komisi uplynul na konci června. Dále by měla podpořit občany při přechodu na čisté zdroje energie.