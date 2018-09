Železniční most přes Dyji zvítězil v evropské soutěži

Hraniční most přes Dyji na trati z Břeclavi do Vídně se stal nejlepší evropskou ocelovou stavbou pro silniční a železniční dopravu, uspěl v soutěži European Steel Bridge Awards 2018. Vlaky po něm jezdí od léta roku 2016, a to až rychlostí 160 kilometrů za hodinu. Most je dlouhý 130 metrů, uvedla v tiskové zprávě Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC).

Most nemá v řece ani jeden pilíř, je jednopolový. Nosná konstrukce je ocelová s mostovkou, která tvoří žlab pro kolejové lože. Hlavní nosníky působí jako takzvaný síťovaný oblouk. Jejich trámy jsou vyztuženy netuhým obloukem, prostor mezi obloukem a trámem vyplňuje systém táhel v síťovaném uspořádání. Šířka mostu je téměř 17 metrů a hmotnost je 1900 tun. Podobu mostu navrhl architekt Václav Kocián, dané řešení bylo v Česku použito poprvé.

Do soutěže European Steel Bridge Awards 2018 bylo přihlášeno 35 mostních konstrukcí z 19 evropských zemí, z nichž sedmičlenná mezinárodní porota vybrala vítěze ve dvou hlavních kategoriích - Silniční a železniční mosty a lávky pro pěší a cyklisty.