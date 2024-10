Zelináře trápí pokles cen zeleniny, u některých druhů ohrožuje rentabilitu

Tuzemští pěstitelé zeleniny se letos potýkají s výraznými výkyvy počasí a také s poklesem cen, který má negativní dopad na hospodaření zelinářských podniků a farem. Spotřebitelské ceny zeleniny v meziročním srovnání nepřetržitě klesají od února a úměrně s tím se snižují i farmářské ceny. U některých druhů zeleniny jsou ceny dlouhodobě pod úrovní, kdy nepokrývají vysoké náklady na její pěstování. Hrozí kvůli tomu další omezování pěstebních ploch. ČTK to řekla předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská, podle které zelenina patří mezi nejnáročnější plodiny a její pěstování vyžaduje vysoký podíl ruční práce.

Spotřebitelské ceny zeleniny v Česku podle údajů Českého statistického úřadu klesají od začátku února, kdy byly meziročně nižší o 1,1 procenta. V březnu se snížily o 4,3 procenta, v dubnu o půl procenta. Poté meziroční pokles spotřebitelských cen opět nabral na dynamice. V červnu byly v meziročním srovnání nižší o 4,2 procenta, v červenci o 4,7 procenta a v srpnu o 2,2 procenta. "Ceny obecně klesají a pro farmáře to není dobře, protože se už u některých druhů zeleniny začínáme dostávat pod výrobní náklady," uvedla Nebeská. Pokles cen podle Nebeské komplikuje už tak složitou situaci pěstitelů, kteří se letos museli vyrovnat s následky jarních mrazů, lokálních krupobití, přívalových srážek a v září i se záplavami.

Výrazný pokles farmářských cen podle Nebeské snižuje rentabilitu pěstování především u hlavních tuzemských druhů, jako je cibule, zelí, mrkev, celer, petržel či paprika. Tyto druhy zeleniny v Česku zabírají největší plochu polí. Letošní pokles cen zeleniny na pultech obchodů Nebeská zdůvodnila tím, že loni byly spotřebitelské ceny výrazně vyšší kvůli inflaci a výraznému růstu cen cibule v prvních měsících roku 2023. Pěstitelé se i loni potýkali s vysokými cenami energií a růstem nákladů. Letos spotřebitelské i farmářské ceny meziročně výrazně klesly. Sezonní zlevnění zeleniny, které souvisí se sklizní v ČR a Evropě, je však podle Nebeské výraznější, než obvykle bývá.

Zlevňování zeleniny sice podle Nebeské může na první pohled vypadat jako pozitivní signál, z dlouhodobého hlediska to ale není dobrá zpráva pro pěstitele ani spotřebitele. "Mohlo by dojít k tomu, že pěstitelé se rozhodnou skončit se zeleninou či omezit plochy, což by byla pro nás pro všechny velká škoda," upozornila Nebeská. Pokud by tuzemští pěstitelé dál zmenšili plochy se zeleninou, tak obchodníci vzniklý výpadek produkce obratem nahradí dovozem ze zahraničí. "Už nyní se každoročně musí dovézt téměř dvě třetiny zeleniny, která se u nás zkonzumuje," upozornila Nebeská.

Plocha polí se zeleninou loni v Česku klesla o 304 hektarů na 11.015 hektarů, v letošním roce ZUČM odhaduje, že plochy stagnovaly nebo mírně vzrostly. O rok dříve zabírala 11.319 hektarů a v roce 2021 to bylo 12.066 hektarů. Tuzemská tržní produkce zeleniny pro obchodní síť a zpracovatelský průmysl v roce 2023 vzrostla o půl procenta na 219.510 tun.