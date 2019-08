Zeman by měl podle Hamáčka postupovat podle ústavy

Ústava nezná možnost, že by prezident měl hodnotit odborné předpoklady kandidáta na ministra. V reakci na žádost prezidenta Miloše Zemana, aby kvůli odborným nedostatkům místopředsedy ČSSD Michala Šmardy navrhla sociální demokracie do funkce ministra kultury někoho jiného, to napsal šéf ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček. Zeman by měl postupovat podle ústavy, dodal Hamáček. Statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka v České televizi řekl, že by měl premiér Andrej Babiš (ANO) podat kompetenční žalobu na prezidenta, nebo ho přimět, aby změnil názor na Šmardovo jmenování. Pokud by se to nestalo, měli by ministři ČSSD podle Onderky podat demise.

Zeman podle prohlášení konstatoval, že se Šmarda kulturou nikdy nezabýval, a proto není odborně kompetentním nástupcem nedávno odvolaného Antonína Staňka (ČSSD). "Pan prezident například v minulosti jmenoval Karlu Šlechtovou (za ANO) ministryní obrany a neměla v oblasti obrany žádné zkušenosti. Ministr musí být především dobrý manažer a to pan Šmarda jako úspěšný komunální politik být může," uvedl Hamáček.

Předseda sociální demokracie dodal, že Česká republika je parlamentní demokracií. "Za vládu odpovídá premiér a vybírá své ministry. Předsednictvo ČSSD navrhlo na ministra kultury Michala Šmardu, premiér Andrej Babiš (ANO) odeslal návrh na jmenování prezidentovi a ten by měl nyní postupovat podle ústavy," uvedl Hamáček.

Hamáček i předseda vlády Babiš jsou v současnosti na dovolené. Hamáček několik hodin před oznámením Hradu na sociálních sítích sdílel fotografii z cyklistického výletu v Polsku. Babiš uvedl, že po po prezidentově prohlášení o Šmardovi vyčká na vyjádření Hamáčka. Situaci chce následně řešit příští týden po návratu z dovolené.

Podle Onderky by se měl Hamáček po návratu z dovolené sejít s místopředsedy ČSSD, aby si vyjasnili situaci, a následně jednat s Babišem. "Premiér má dvě možnosti - buď bude hrát spícího brouka, nebo podá kompetenční žalobu," řekl Onderka. Kompetenční žaloba je podle něj na stole, protože nyní nejde pouze o jmenování konkrétní osoby do ministerské funkce, ale o dodržování ústavy a nastavují se mantinely i pro chování budoucích prezidentů. Jako druhou možnost Onderka zmínil, že by se Babišovi podařilo přemluvit Zemana, aby Šmardu nakonec jmenoval.

Pokud by Babiš žalobu nepodal a se jmenováním Šmardy neuspěl, měli by ministři ČSSD podle Onderky podat demise. "Kdyby podali sociálnědemokratičtí ministři demise, pak by měl Andrej Babiš podle koaliční smlouvy, pokud ji myslel vážně, dát demisi celé vlády," řekl Onderka.