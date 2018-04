Zeman chce přerušit žalobu za slova, že má rakovinu

Právníci prezidenta Miloše Zemana požádali Městský soud Brno, aby přerušil projednávání žaloby, již podala prezidentská kancelář, a která se týká informací o zdravotním stavu hlavy státu.

Žaloba směřuje na brněnského politika Svatopluka Bartíka (za Žít Brno), který loni v listopadu na facebooku napsal, že Zeman má rakovinu a zbývají mu měsíce života. Prezidentská kancelář v žalobě na ochranu osobnosti požaduje po Bartíkovi omluvu a pět milionů Kč.

Na žádost o přerušení upozornil server aktuálně.cz. Podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka jde o logický postup. Hrad totiž na Bartíka podal také trestní oznámení pro podezření z pomluvy.

"Současně bylo podáno trestní oznámení, které prošetřuje Policie ČR. Civilní spor by měl pokračovat až v okamžiku, kdy policie pravomocně ukončí své vyšetřování. V trestním řízení bude otázka zavinění žalovaného předně řešena," sdělil Ovčáček.

"Není lhůta, dokdy musí soud o žádosti rozhodnout. Ve sporu aktuálně probíhají procesní úkony, soud dosud nenařídil termín prvního jednání," uvedla mluvčí soudu Petra Hovorková.

Podle právníků, které server aktuálně oslovil, má civilní řízení přednost. Mělo by být efektivnější a rychlejší a pro žalobce by mělo být jednodušší lživost tvrzení dokázat. Musel by ale předložit lékařskou zprávu o zdraví prezidenta.

Bartíkova tvrzení se objevila na internetu několik měsíců před lednovými prezidentskými volbami, ve kterých Zeman obhájil mandát. Podle Bartíka měla veřejnost právo znát informace o jeho zdravotním stavu. Hrad i Zemanův lékař tehdy tvrzení o rakovině rezolutně odmítli. Na Bartíka se pak snesla kritika kvůli jejich zveřejnění a on je z internetu stáhl. Za svým tvrzením si ale stojí.