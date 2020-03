Zeman: Dodržujte pravidla, nepodléhejte strachu a panice

Vládní opatření proti koronaviru považuje prezident Miloš Zeman za nezbytná. Vyzval lidi, aby dodržovali stanovená pravidla a nepodléhali strachu a panice. Na twitteru to uvedl jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Vláda mimo jiné vyhlásila stav nouze.

"Opatření přijatá vládou České republiky jsou nezbytná pro ochranu zdraví nás všech," uvedl Zeman. Kabinet má plnou podporu prezidenta. "Prosím, dodržujte stanovená pravidla. Zároveň vás všechny prosím, nepodléhejte strachu a panice. Naše země vždy dokázala překonat všechna protivenství. Dokážeme to i nyní," uvedl Zeman. Dodal, že všichni mají táhnout za jeden provaz a být k sobě vzájemně ohleduplní a laskaví.

Opoziční politici vyjadřují podporu vyhlášení nouzového stavu a dalším opatřením, která vláda přijala v souvislosti s šířením nákazy koronavirem. Lidé podle nich mají přijatá opatření respektovat. Opozice zároveň vyzývá vládu, aby zajistila dostatek ochranných pomůcek pro zdravotníky.

"Jako opoziční politik nemám úplné informace, nezbývá mi proto než respektovat a podpořit rozhodnutí vlády o nouzovém stavu. Věřím, že může pomoci situaci řešit," uvedl na twitteru předseda ODS Petr Fiala. "Zároveň bych vyzval premiéra, aby okamžitě reagoval na nedostatek respirátorů a zdravotního materiálu pro lidi v první linii. Pokud máme krizi zvládnout, musí být lékaři, sestřičky, ale i hasiči, policisté a jiní plně vybaveni. Není možné, aby čelili náporu koronaviru bez dostatečného vybavení. Proto budu chtít po premiérovi a ministru zdravotnictví, aby veřejnost informovali, kdy toto vybavení bude dodáno," doplnil.

"Je to tvrdé, ale čím přísnější budou opatření teď, tím méně bude neštěstí. Tak to prostě je," reagovala na vládní opatření první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. "Vláda i my v opozici se budeme snažit zmírnit dopady. Vláda musí zajistit respirátory. Je potřeba více testů. Ale hlavní je omezit kontakty. Zpětně to oceníme," uvedla.

"Opatření respektuji jako nezbytná a prosím všechny, aby je akceptovali. Dovoluji si jen skromně podotknout, že když jsem před týdnem vládu peskoval za to, že dopouští desetitisícová srocení na derby Slavia-Sparta a na Matějské pouti, byl jsem za populistu," uvedl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.