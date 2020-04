Zeman: EU v epidemii koronaviru selhala

Evropská unie v epidemii nového typu koronaviru selhala, protože předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se vyslovila proti uzavírání hranic. Prezident Miloš Zeman to řekl v rozhovoru pro deník Blesk. Otevření hranic by podle prezidenta znamenalo "výbuch epidemie".

Zeman uvedl, že je rád, že česká vláda hranice uzavřela. "Kdyby se hranice otevřely, tak to znamená výbuch epidemie nesrovnatelně větší, než když jsou uzavřené," řekl.

V rozhovoru pro agenturu DPA koncem března von der Leyenová řekla, že uzavírání hranic jednotlivými členskými státy koronavirus nezastavilo, naopak uškodilo mnoha firmám a přerušilo dodavatelské řetězce v Evropě. Pouze vnitřní trh unii přinesl takový blahobyt a sílu, uvedla.

Stav nouze v ČR

Prezident Miloš Zeman podpořil postup vicepremiéra a předsedu Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD), který chce stav nouze v ČR prodloužit o měsíc do 11. května. Opozice včetně KSČM, která vládu ANO a ČSSD toleruje, chce prodloužení jen do konce dubna. K tomu se přiklonil i premiér Andrej Babiš (ANO). O prodloužení stavu nouze bude příští týden rozhodovat Sněmovna.

"Je lepší něco přehnat, než něco zanedbat," uvedl Zeman v pořadu S prezidentem v Lánech na serveru deníku Blesk. Opatření by podle hlavy státu měla trvat s ohledem na vývoj epidemie ještě "minimálně měsíc nebo měsíc a půl". Hamáčka prezident podpořil podle svých slov i volbou oblečení, protože si vzal červený pulovr.

Prezident vyzdvihl Hamáčkovu roli při zajištění dodávek ochranných prostředků z Číny, které by už měla mít všechna potřebná pracoviště. Pokud někde chybí, například v domovech pro seniory, je to podle Zemana chyba distribuce. "Počet ušitých roušek je jedna tisícina toho, co potřebujeme," řekl.

Zeman podpořil kroky vlády v boji s pandemií i přes přátelskou kritiku, která se týkala například počátečního omezení otevírací doby v restauracích, kterou druhý den následovalo jejich uzavření. Podle Zemana není dobré vládu za přijímaná opatření kritizovat. Nenese vinu ani za nedostatek ochranných prostředků, protože pandemii žádná vláda neočekávala, řekl prezident.