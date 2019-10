Zeman: Gott spojoval generace, to se mnoha zpěvákům nepodaří.

Zpěvák Karel Gott spojoval mnohé generace, což se téměř žádnému zpěvákovi nepodaří. Ve čtvrtek to po summitu zemí visegrádské skupiny řekl novinářům český prezident Miloš Zeman. Vyjádřil také lítost nad tím, že už Gott nemohl využít pozvání do Lán, které mu prezident nabídl u příležitosti zpěvákových červencových 80. narozenin. Karel Gott zemřel v úterý po těžké nemoci.

Zeman připomněl, že si s Gottem telefonoval u příležitosti zpěvákových narozenin. "Tehdy jsme se dohodli, že pozvu mistra Gotta, jeho paní a jeho dvě dcery do Lán. Bohužel nejdřív dostal zápal plic, potom leukémii. Je mi to nesmírně líto, byl to zpěvák, který spojoval mnohé a mnohé generace. To se téměř žádnému zpěvákovi nepodaří," řekl prezident.

Ve středu v první reakci na Gottovo úmrtí Zeman uvedl, že to je zarmucující zpráva pro celou zemi. Gott byl podle něj skutečný umělec, který se rozdával druhým a daroval svůj život všem Čechům.

Zeman letos uvedl, že zvažuje, že Gottovi udělí vyšší státní vyznamenání. Řekl ale, že by zpěváka ocenil až v příštím roce, aby si mohl cenu osobně převzít, když se letos potýká se zdravotními komplikacemi. Gott v roce 2009 získal od Zemanova předchůdce Václava Klause medaili Za zásluhy I. stupně.