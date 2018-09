Zeman jmenoval do čela Nejvyššího správního soudu Mazance

Prezident Miloš Zeman na Pražském hradě jmenoval předsedou Nejvyššího správního soudu sedmašedesátiletého Michala Mazance. Dosavadní místopředseda instituce se funkce ujme od 1. října. V čele nejvyšší instance správního soudnictví Mazanec vystřídá jejího prvního a doposud jediného šéfa Josefa Baxu, kterému tento měsíc končí mandát.

"Konzultoval jsem toto jmenování s mnoha a mnoha právníky. Nakonec pro mě byla inspirující Marie Benešová jako bývalá ministryně spravedlnosti a bývalá nejvyšší státní zástupkyně, která jednoznačně pana doktora Mazance doporučila," uvedl Zeman. Baxovi, který se ceremoniálu společně s ministrem spravedlnosti Janem Kněžínkem zúčastnil, prezident zároveň poděkoval za odvedenou práci.

Prezident na Mazance apeloval, aby se ve funkci nenechal ovlivnit "různými pseudoekologickými hnutími, která podávají šikanózní žaloby" a "brzdí řadu užitečných dopravních staveb". "Když jsem teď byl v Moravskoslezském kraji, byl jsem upozorněn na podezření, že tyto žaloby jsou v podstatě vydírací. To znamená, že jestliže slíbíte sponzorský dar, tak bude žaloba stažena. Nevím, jestli je to pravda, cituji informaci, kterou jsem dostal," prohlásil Zeman.

Prezident před Mazancem zároveň zmínil tři konkrétní případy, u nichž mu vadilo rozhodnutí NSS. Nejprve jmenoval zastavení výstavby přeloučského zdymadla, které má umožnit splavnění Labe do Pardubic. Soudu vyčetl, že kvůli motýlu modráskovi znemožnil investici za čtyři miliardy korun.

Poté Zeman připomněl pozastavení územního plánu Jihomoravského kraje. "Kdykoliv se setkám s rakouskými kolegy, musím čelit oprávněným výtkám, jak to, že nemáme dálnici z Brna do Vídně," podotkl. Do třetice si postěžoval na to, že ve Zlínském kraji byla zastavena stavba rychlostní silnice kvůli ochraně křečka polního. "Až dosud jsem se domníval, že křeček polní je škodná, nicméně vidím, že tomu tak není," řekl.

Tříleté období

Funkční období předsedy NSS je desetileté, Mazanec ale bude soud řídit maximálně něco přes tři roky. V roce 2021 totiž dosáhne věku 70 let, kdy soudcům zaniká funkce. Baxa se při debatách o svém nástupci opakovaně vyslovoval pro kandidáty, kteří mohou ve funkci vydržet celých deset let.

Nově jmenovaný předseda chce navázat užší kontakty s krajskými soudy a jejich úseky správního soudnictví, což podle něj bylo v minulosti zanedbáváno kvůli nárůstu počtu kasačních stížností a nedostatku času. Nedávno uvedl, že se hodlá zaměřit také na legislativní oblast - zákon o NSS podle něj potřebuje novelizaci.

Mazanec, který vystudoval pražskou Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, patří k nejuznávanějším odborníkům na správní právo. Pracoval jako prokurátor, v 80. letech byl členem KSČ. Po sametové revoluci působil jako ředitel právního a legislativního odboru ministerstva kultury. V roce 1992 byl jmenován soudcem Nejvyššího soudu na úseku správního soudnictví, o rok později se stal soudcem pražského vrchního soudu. Byl také členem Legislativní rady vlády.

V letech 2000 až 2001 se podílel na reformě správního soudnictví včetně osnovy soudního řádu správního. Už tehdy byl adeptem na vedení nově zřizovaného NSS, nakonec ale dostal přednost Baxa a Mazanec se stal místopředsedou. V této funkci zůstal 15 let.

Baxa bude u NSS nadále působit jako řadový soudce. Novou místopředsedkyní soudu se stane Barbara Pořízková. Absolvovala už schůzku s prezidentem, termín jejího jmenování zatím není znám.