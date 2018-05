Zeman: Moje chyba, že jsem citoval článek, který nelze najít

Prezident Miloš Zeman považuje za chybu, že citoval článek novináře Ferdinanda Peroutky, který se nemůže najít. U jiných Peroutkových článků by podle něj problém nevznikl. Jako příklad uvedl článek "Češi, Němci a židé", který je podle Zemana "odporně antisemitský". Podle Zemana byl Peroutka bezesporu velký novinář, který ale v určité fázi podlehl nacistické ideologii. "To je dokázáno právě jeho články jak z druhé republiky, tak z protektorátu," uvedl ve středu Zeman na Žofínském fóru.

"Udělal jsem chybu, když jsem zpaměti citoval článek, který se teď nemůže najít. Mimochodem ten článek byl docela nevinný. Hitler je gentleman, a proto dodrží to, co slíbil. Ve skutečnosti, jak známo, nic nedodržel, ale to se tehdy, v době publikace tohoto článku, nevědělo," řekl Zeman. Problém by podle Zemana nevznikl, kdyby citoval jiné Peroutkovy články, jako příklady uvedl "Dynamický život" nebo "Češi, Němci a židé". Článek "Dynamický život" považuje Zeman za oslavu Adolfa Hitlera za protektorátu.

Peroutkova vnučka Terezie Kaslová se kvůli Zemanovým dřívějším výrokům o novináři soudí. Justice jí v září 2016 přiznala nárok na omluvu za to, že prezident označil jejího děda za autora článku "Hitler je gentleman". Hrad se ve stanovené sedmidenní lhůtě od právní moci rozsudku neomluvil, a Kaslová proto na prezidentskou kancelář podala návrh na exekuci formou ukládání pokut. Nejvyšší soud ale v říjnu 2016 odložil vykonatelnost pravomocného rozhodnutí, dokud sám nevyřeší obě podaná dovolání. K exekuci tedy nedošlo.

Zeman ve středu uvedl, že ho soud první instance rozsudkem soudce Tomáše Novosada "naprosto uspokojil". Šlo o odvolací soud, který v září 2016 Kanceláři prezidenta republiky přikázal, aby se vnučce omluvila.

Nejvyšší soud vrátil spor o omluvu za Zemanovy výroky Obvodnímu soudu pro Prahu 1 k novému projednání, řekla v úterý Kaslová. Soud výsledek zatím nezveřejnil. Podle právníka Kaslové Františka Vyskočila dospěl Nejvyšší soud k závěru, že žaloba měla být vedena podle jiného zákona. Českou republiku neměla zastupovat Kancelář prezidenta republiky (KPR), ale nejspíš jedno z ministerstev. Podle Vyskočila soud zároveň odmítl argument KPR, že prezident není odpovědný za své výroky. Odpovědný je a odpovědnost podle NS nese Česká republika, řekl Vyskočil. Kaslová řekla, že je na další kolo soudního sporu připravena.