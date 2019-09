Zeman navštívil prvňáčky v Třinci. Co jim popřál?

Zvědavost jako krásnou lidskou vlastnost, bez níž by neexistovaly žádné objevy ani žádní objevitelé, popřál prvňáčkům prezident Miloš Zeman, který v pondělí zahájil školní rok v Základní škole Slezská v Třinci na Frýdecko-Místecku. V šestatřicetitisícovém slezském městě je to největší škola. Navštěvuje ji téměř 700 žáků a do prvních tříd tam nastoupilo skoro 50 dětí.

Prezident řekl dětem, že jim nebude jako ostatní přát, aby se dobře učily, poslouchaly rodiče a učitele. "To je všechno pravda. Já bych vám chtěl nadto popřát něco jiného. Chtěl bych vám popřát zvědavost. Zvědavost, která vlastně znamená schopnost se ptát," řekl Zeman.

Popřál dětem, aby nečekaly, co objeví v učebnicích, ale samy se snažily hledat třeba na internetu. Jako příklad uvedl program Earth, který umožňuje najít jakékoli místo na Zemi v trojrozměrném zobrazení.

"Když jsem byl malý, tak se říkalo: Když budeš zvědavý, budeš brzo starý. Nebudete brzo staří. Naopak, ta zvědavost vás imunizuje proti stáří," řekl dětem prezident. Jeho manželka Ivana Zemanová spolu s moravskoslezským policejním ředitelem Tomášem Kuželem jim rozdali knížky policejních pohádek. Zeman prvňáčkům na závěr popřál: "Buďte zvědaví!"

Představitelé školy přivítali prezidenta s jeho doprovodem v tělocvičně, kde se vítání prvňáčků obvykle odehrávají. Se Zemanem přišla třinecká primátorka Věra Palkovská (Osobnosti pro Třinec) nebo senátor Jiří Cienciala. Školní sbor jim na úvod zazpíval. V tělocvičně byli i zaměstnanci školy a rodiče prvňáčků. Děti, které už před příchodem návštěvy seděly zhruba půl hodiny na židlích, mávaly na rodiče a ukazovaly jim knížky. Prezident s nimi strávil čtvrt hodiny.