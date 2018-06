Zeman nevidí důvod pro ocenění komunisty perzekvované Mašínové

Prezident Miloš Zeman nevidí důvod pro ocenění komunisty perzekvované a vězněné Zdeny Mašínové, která zažila jako dítě i pronásledování a popravu svého otce nacisty. Řekl to v pořadu TV Barrandov TÝDEN S PREZIDENTEM. Mašínová je podle Zemana jen sestra bratří Mašínů, kteří se účastnili protikomunistického odboje. Ocenění Mašínové medailí Za zásluhy navrhl senátní organizační výbor.

"Já opravdu nevidím důvod vyznamenávat někoho jenom proto, že je něčí sestra," řekl Zeman v pořadu televize Barrandov. "Můžeme diskutovat o bratrech Mašínech, ale o jejich příbuzných bychom v této souvislosti diskutovat neměli," doplnil.

Serveru idnes.cz Mašínová řekla, že by si od Zemana vyznamenání nikdy nevzala. "Takové individuum, co nás cpe na východ, do Kremlu, Číňanům, je podle mě nedůvěryhodné a nebezpečné," zdůvodnila to. Její bratři Josef a Ctirad se ocenění nedočkali.

Mašínová v dětském věku zažila pronásledování svého otce Josefa Mašína, který byl členem protifašistické odbojové skupiny Tři králové a byl nacisty popraven. Bratři Mašínové bojovali se zbraní v ruce proti komunistickému režimu, kritici jim vyčítají zabití šesti lidí z ozbrojených složek státu. Po emigraci svých bratrů byla Mašínová na několik měsíců uvězněna a komunisty celoživotně perzekvována.

Senátní výbor navrhl v úterý prezidentu Zemanovi ocenit 27 osobností, kromě Mašínové třeba tenistku Helenu Sukovou nebo kosmonauta Vladimíra Remka. Horní komora jako celek o návrhu rozhodne patrně v červenci.