Zeman odvolá ministra Staňka v tichosti, bez ceremoniálu

Prezident Miloš Zeman odvolá ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) k 31. červenci, žádnou oficiální akci k tomu Pražský hrad nechystá. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček řekl, že není zavedenou zvyklostí, aby se při odvolání člena vlády ceremoniál konal. O odvolání bude informovat tiskovou zprávou.

Oficiální akce Pražský hrad nepořádal v minulosti ani při odvolávání dalších ministrů, a to ani za Zemanova předchůdce Václava Klause. Bez ceremoniálu například loni Zeman odvolal ministra práce a sociálních věcí Petra Krčála (ČSSD). Jeho demisi přijal ve stejný den, kdy mu ji Babiš poslal, jeho nástupkyni Janu Maláčovou (ČSSD) jmenoval o dva týdny později.

Ministry většinou Zeman odvolává ve stejný den, ve který i jmenuje jejich nástupce. Odvolal takto ministryni spravedlnosti Taťánu Malou (ANO), ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO), ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou (za ANO) a ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO). Na slavnostním ceremoniálu, při kterém ministři skládají slib, končící ministři přítomni nebyli. V případě jmenování Kněžínka nebyla pozvána ani média. Demisi bez přítomnosti ministra přijal také Klaus například v případě odchodu ministra životního prostředí Pavla Drobila (ODS) z vlády premiéra Petra Nečase (ODS).

Spor o odvolání Staňka se táhne od poloviny května, kdy Staněk podal demisi. Zeman ji ale nepřijal. Premiér Andrej Babiš (ANO) následně na žádost ČSSD navrhl odvolání ministra a současně jmenování místopředsedy ČSSD Michala Šmardy. Zatímco demisi prezident přijmout nemusí, žádosti předsedy vlády o odvolání vyhovět musí. Staňka Zeman plánuje odvolat až po dvou měsících, za což je kritizován. Prezident se brání, že ústava o žádném termínu nehovoří. Podle ústavních právníků by ale měl konat bez zbytečných odkladů.

Zatímco konec Staňka v čele ministerstva by se měl vyřešit do konce měsíce, jmenování jeho nástupce je nejasné. Vedení sociální demokracie trvá na tom, že by se jím měl stát Šmarda. Zeman chce o jejich nominaci rozhodnout v polovině srpna. ČSSD hrozí, že pokud se Šmarda nestane ministrem, její ministři odejdou z vlády. Sociálnědemokratická účast ve vládě by podle nich ztratila smysl, kdyby nemohli rozhodovat, koho do ní vyšlou. Situace kolem Staňka je dosud nejdéle trvajícím případem, kdy prezident odmítal vyhovět premiérovi s navrženou změnou ve vládě.