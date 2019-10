Zeman opět udělil nejvíce vyznamenání za své působení v úřadu

Prezident Miloš Zeman udělil Medaile Za zásluhy hokejistovi Jaromíru Jágrovi, fotografovi Janu Saudkovi nebo automobilové závodnici Elišce Junkové.

Vyznamenal také prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kalu, srbského režiséra Emira Kusturicu, starostku Sokola Hanu Moučkovou nebo podnikatele Rudolfa Ovčařího. Medaile na Pražském hradě předal i lékařům, kteří se o něj v minulosti starali.

V seznamu vyznamenaných jako každoročně nechybí sportovci, umělci, vědci, lékaři, podnikatelé i politici. Z oblasti kultury a umění dostala medaili čínská bohemistka Sü Wej-ču, která mimo jiné přeložila některá díla Bohumila Hrabala, zpěvák a herec Josef Zíma, umělecký fotograf Saudek, bratr Káji Saudka, nebo režisér a hudebník Kusturica, který byl v minulosti vyznamenán i ruským prezidentem Vladimirem Putinem a za kterého vyznamenání převzal spolupracovník. Oceněn byl také oblíbený Zemanův malíř Kamil Lhoták, ředitel Národního muzea Michal Lukeš nebo vojenský historik Jiří Rajlich.

Zeman opět vyznamenal několik lidí, kteří jsou mu blízcí. Medaili například udělil Petru Martanovi, který neúspěšně kandidoval za bývalou Zemanovu Stranu práv občanů do Senátu a se kterým sdílí názor na řešení kůrovcové kalamity. Ocenil také svého ošetřujícího očního lékaře Jaroslava Madunického, stomatologa Josefa Podstatu, člena svého prvního lékařského konzilia, a onkologa Luboše Petruželku, který se loni vyjadřoval k otázce údajného onemocnění Zemana rakovinou.

Madunický, Petruželka i Podstata patří ve svých oborech k uznávaným odborníkům. K prezidentovi má podle pozorovatelů velmi blízko i Vladimír Plašil, zakladatel společnosti Alta, která vyrábí a vyváží obráběcí stroje a těžební zařízení zejména do zemí bývalého Sovětského svazu.

Do blízkosti Zemana se dostal i Jágr, když se účastnil jeho letošní cesty do Číny. Zeman vzal legendárního hokejistu, který by se měl stát jednou z tváří hokejového turnaje na zimních olympijských hrách v Pekingu, k čínskému prezidentu Si Ťin-pchingovi. K Zemanovým podporovatelům před prezidentskou volbou patřil motocyklový závodník Libor Podmol, nejlepší český freestyle motokrosař.

Za zásluhy v oblasti vědy byl oceněn vědec a chemik Jan Mašát, porodník Antonín Doležal, který v Praze na porodním oddělení U Apolináře odrodil tisíce dětí či bioložka a filozofka Helena Haškovcová, která se zabývá třeba sociální gerontologií. Ze sportovní oblasti Zeman kromě Jágra vybral Junkovou, legendární československou automobilovou závodnici. Ocenil i Milana Pernicu, který se od 40. let věnoval turistickému značení, a hlavního konstruktéra vozu Škoda Favorit Petra Hrdličku.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes novinářům řekl, že s prezidentem má jiný názor na některé oceněné. Dá se předpokládat, že na mysli měl například Kalu, kterého v minulosti opakovaně kritizoval. Mezi oceněnými je i advokát a filantrop Pavel Smutný, který je prezidentem Smíšené izraelsko-české obchodní komory nebo stál za vznikem Ceny Arnošta Lustiga. Média ale v posledních dnech informovala o jeho spolupráci s StB. Smutný kontakt připustil, odmítá ale, že by s tajnou policií skutečně spolupracoval.

Zeman dnes dále vyznamenal bývalého senátora a poradce prezidenta Václava Klause Josefa Kalbáče a chartistu, publicistu a bezpečnostního analytika Jana Schneidera. Z ekonomické oblasti ocenil podnikatele Ovčařího, který stál třeba za podniky Moravia Steel nebo Česká zbrojovka, a Jana Struže, finančníka a zakladatele CZECH TOP 100.