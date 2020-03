Zeman podepsal zákon, který pozastavuje EET a ošetřovné pro rodiče

Prezident Miloš Zeman podepsal zákon, který pozastavuje elektronickou evidenci tržeb (EET) po dobu nouzového stavu a další tři měsíce. Informoval o tom prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Vládní opatření reaguje na epidemii koronaviru a má mimo jiné zamezit tomu, aby ti, kterých se EET dotýká, museli navštěvovat osobně finanční úřady.

Zákon znamená, že podnikatelé a další poplatníci, kterých se to týká, nebudou muset evidovat své tržby podle zákona o evidenci tržeb. Sněmovna ho schválila v úterý ve stavu legislativní nouze, o den později ho schválil i Senát. Nouzový stav vyhlásila vláda 12. března na 30 dnů. S jeho prodloužením by musela souhlasit Sněmovna. Pokud by nouzový stav skončil před polovinou dubna, obnovila by se EET před polovinou července.

Ministerstvu financí jde o to, aby omezilo návštěvy finančních úřadů poplatníky, kteří si tam kvůli třetí a čtvrté fázi EET musí dojít vyzvednout účtenky nebo autentizační údaje.

Ošetřovné dostane víc lidí

Stát bude platit ošetřovné rodičům dětí do 13 let věku, kteří s potomky zůstali doma v souvislosti s uzavřením škol a školek kvůli koronavirové krizi. Rodič dostane 60 procent redukovaného vyměřovacího základu po celou dobu, co budou školy nepřístupné, a to i zpětně. Návrh zvláštního vládního zákona, který to předpokládá, podepsal prezident Miloš Zeman. O jeho podpisu informoval Hrad. Předloha bude účinná vyhlášením ve sbírce.

Nyní se ošetřovné vyplácí nejvýše devět dní, přičemž děti nesmějí být starší deseti let. U samoživitelek a samoživitelů jsou podmínky o něco mírnější.

Pokud by školy byly zavřené delší dobu, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) navrhne růst ošetřovného na 80 procent redukovaného vyměřovacího základu. Opozice s návrhy na vyšší než 60procentní ošetřovné už od začátku uzavření škol ve Sněmovně neuspěla.

Stát podle předlohy uhradí ošetřovné i lidem, kteří se doma starají o postižené členy rodiny po uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb. Ošetřovné se bude vztahovat také na péči o všechny nezaopatřené děti s postižením nejméně v prvním stupni, které nyní nemohou navštěvovat školu. V těchto případech tedy nebude existovat věkové omezení. Příslušníci bezpečnostních sborů, tedy například policisté a hasiči, budou dostávat ve všech těchto případech nekrácený průměrný služební příjem. Rodiče se nově budou moci na ošetřovném i vícekrát vystřídat, dávka se bude vyplácet jednou za měsíc.