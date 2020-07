Zeman podepsal zvýšení schodku na 500 miliard korun

Prezident Miloš Zeman ve středu podepsal novelu, která zvyšuje schodek letošního státního rozpočtu až na 500 miliard korun. Informoval o tom Hrad. Jde už o třetí letošní zvýšení schodku. Původní schválený schodek byl 40 miliard korun. Vláda ho kvůli dopadům epidemie koronaviru a souvisejícím vládním opatřením musela zvýšit nejprve na 200 miliard a poté na 300 miliard korun.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve Sněmovně při schvalování nejnovějšího schodku řekl, že doufá v to, že vláda už do konce roku změnu schodku požadovat nebude. Nejvyšší deficit měl dosud rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun.

Celkové příjmy rozpočtu mají nově být 1364,8 miliardy korun a celkové výdaje 1864,8 miliardy korun. Proti původně schválenému rozpočtu se příjmy snižují o 213,3 miliardy korun a výdaje se zvyšují o 247 miliard korun. Státní dluh se kvůli navýšení schodku má letos zvýšit celkově o 481 miliard korun.

Schválená změna rozpočtu například přidává ministerstvu práce 12 miliard korun na programy podpory zaměstnavatelů Antivirus A a B nebo posiluje o 5,6 miliardy dotace na sociální služby. Také zakotvuje 12,8 miliardy korun pro příspěvek obcím, který mají dostat jako kompenzaci výpadku příjmů ze sdílených daní. Ministerstvu kultury přidává miliardu korun na investice do materiálně technické základny státních kulturních zařízení.

Miliarda korun má směřovat na podporu lázeňství. Ministerstvu pro místní rozvoj přidává 500 milionů korun na rekonstrukci nebo opravu obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou, tedy hlavně povodněmi z letošního června.

Opozice při debatě o navýšení schodku opět vládu kritizovala hlavně za to, že nenavrhuje úspory v provozu státu a že si v časech hospodářského růstu nevytvořila rezervy. Schodek i zadlužení označovali někteří opoziční řečníci za astronomické. Babiš to ale odmítl.

Sněmovna také na návrh KSČM požádala vládu, aby zpracovala koncepci konsolidace veřejných financí pro období 2021 až 2027. Vláda ji má poslancům předložit do 30. září.