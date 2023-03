Zeman podle analytika zanechal výraznou stopu v politice, rozděloval společnost

Miloš Zeman zanechal výraznou stopu v politickém vývoji České republiky. Jeho odkaz je ale kontroverzní a jako politik rozděloval společnost. Ve středu to řekl prezident bratislavského Institutu pro veřejné otázky (IVO) Grigorij Mesežnikov při hodnocení dlouholeté politické kariéry Miloše Zemana, kterého v úřadu prezidenta ve čtvrtek vystřídá Petr Pavel.

"Byl efektivním lídrem sociální demokracie. Všude ale tvrdohlavě prosazoval své názory. Jeho prezidentský mandát byl poznačen skvrnami. Jedna skvrna je jeho proruský a pročínský postoj. Nedospělo to až do hanebné podoby díky tomu, že po ruské agresi na Ukrajinu změnil postoj, co se týče Ruska," uvedl Mesežnikov. Naopak ocenil Zemanovy proizraelské názory, se kterými podle něj nebyl populární.

Prezident nevládního IVO řekl, že v české domácí politice se Zeman projevoval jako radikální populista, který se neštítil neférového osočování svých protivníků. Dlouholeté působení Zemana ve vysoké politice přirovnal k jeho někdejšímu politickému rivalovi Václavu Klausovi. Uvedl, že Zeman zanechal výraznou stopu ve vývoji stranického systému v Česku, ve svých dalších ústavních funkcích ovlivnil parlamentarismus a vládu a nejvýrazněji pak do politiky zasáhl z pozice prezidenta, kterým byl poprvé zvolen v roce 2013.

Za problémový bod Zemanova odkazu v politice označil Mesežnikov také skutečnost, že rozděloval společnost. "Prosazoval osobní představy způsobem, který rozděluje politickou scénu a zejména společnost. Jeho útoky na soupeře či média společnost nezocelovaly, ale spíše naopak," řekl Mesežnikov.

Podle něj ze slovenského pohledu lze kladně hodnotit skutečnost, že Zemanovi záleželo na dobrých česko-slovenských vztazích.