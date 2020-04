Zeman podpisem stvrdil nebo pozměnil čtyři zákony

Maximální výše úroků z dlouho nesplácených spotřebitelských úvěrů bude omezena. Nově bude omezena i výše sankcí pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) za opožděné splátky úvěrů. Změny v zákoně o spotřebitelském úvěru podepsal prezident Miloš Zeman. ČTK o tom informoval jeho mluvčí Jiří Ovčáček.

Pokuta pro živnostníky při prodlení delším než tři měsíce nebude moci přesáhnout 0,1 procenta denně z dlužné částky. Nyní toto omezení platí jen u úvěrů pro běžné spotřebitele.

Změny byly připraveny kvůli nynější krizi v souvislosti s epidemií koronaviru, jejich platnost ale bude delší. Směřují totiž proti těm, kteří nepůjčují s cílem vydělat na úrocích, ale na pokutách, případně na zajištění nesplaceného úvěru. Tedy proti "úvěrovým predátorům", jak řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Příjímací zkoušky budou nejdříve 15 dní po otevření škol

Přijímací zkoušky na vysoké školy se budou moci prezenčně konat nejdříve 15 dnů po znovuotevření škol. Vysoké školy je ale budou moci s ohledem na epidemii koronaviru uspořádat také na dálku, podobně jako státní zkoušky. Maturitní vysvědčení budou moci přijatí uchazeči dodatečně doručit vysoké škole do 45 dnů po začátku akademického roku. Předpokládá to vládní návrh zákona, který podepsal prezident Miloš Zeman. Informoval o tom Hrad.

Vysoké školy budou moci podle předlohy také prodloužit akademický rok. Dostanou navíc možnost odpustit studentům poplatky za příliš dlouhé studium.

Některé vysoké školy už avizovaly, že kvůli epidemii budou muset zkoušky posunout. Termíny přijímacích zkoušek určuje každá vysoká škola sama, za standardního stavu je musí vyhlásit alespoň čtyři měsíce předem. Kvůli opatřením proti koronaviru to nemohou splnit, a zákon proto lhůtu zkracuje na 15 dnů.

Cestovní kanceláře budou moci za zrušené zájezdy dávat poukazy

Cestovní kanceláře (CK) budou moci odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli koronaviru s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna. Místo nich budou klientům vydávat poukazy. Na odložení platby by měla do 31. srpna příštího roku platit tzv. ochranná doba. Klienti, kteří do tohoto data poukaz nevyužijí, budou mít nárok na vrácení uhrazených záloh. Zákon, který to umožní, podepsal prezident Miloš Zeman. Informoval o tom Hrad.

Cestovní kanceláře možnost nabízet poukazy podle dosavadních informací vítají. K návrhu zákona ale mají výhrady. Nejsou v něm podle nich jasně definovány základní pojmy. Zákona se obávají ty cestovní kanceláře, které pořádají výlučně školní zájezdy. Bojí se toho, že pro ně bude likvidační.

Poukazy budou chráněny zárukou pro případ úpadku cestovní kanceláře. Vydávat se budou muset bez doplatku. Poukaz místo hotovosti musí kancelář nabídnout bez poplatku na rovnocenný zájezd. Pokud to nebude možné a ochranná doba skončí, cestovní kancelář bude muset klientovi uhradit veškeré zaplacené zálohy.

Prezident podepsal rozšíření obchodních možností ČNB

Prezident Miloš Zeman také podepsal novelu zákona o České národní bance, která jí umožní obchodovat mimo jiné s cennými papíry s delší splatností a také uzavírat obchody s více institucemi než dosud. O podpisu novely informoval Hrad. Změnu zákona schválil Parlament ve zrychleném jednání ve stavu legislativní nouze jako jedno z protikrizových opatření. Vládě by mohla novela pomoci při vydávání státních dluhopisů.

Centrální banka bude moci nově obchodovat také s pojišťovnami nebo penzijními fondy a dalšími investory. Obchodovat bude moci se všemi aktivy, se kterými se na finančních trzích obchoduje, například s drahými kovy.

Rozšíření obchodních možností má platit do konce příštího roku. Do vládní předlohy to vložila Sněmovna v reakci na obavy některých poslanců z přílišného rozšíření možností ČNB.