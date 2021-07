Zeman příští rok navštíví Čínu, oznámil po telefonátu s čínským protějškem

Prezident Miloš Zeman v roce 2022 navštíví Čínu. Pražský hrad to oznámil po středečním telefonátu Zemana s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Hovořili spolu také o ekonomické spolupráci. Si Ťin-pching podle hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka považuje ČR za klíčového partnera v rámci Evropské unie. Vyjádřil také Česku solidaritu v souvislosti s nedávným tornádem.

Telefonát se podle Hradu uskutečnil z iniciativy čínského prezidenta. "Prezident ČLR vyjádřil solidaritu s Českou republikou a jejími občany v souvislosti s nedávným zničujícím tornádem," uvedl k rozhovoru české a čínské hlavy státu Ovčáček. Tématem rozhovoru byly také konkrétní aktivity při rozšiřování ekonomické spolupráce mezi oběma státy.

"Při uplynulých návštěvách si prezidenti vyměnili darem stromy. Prezident republiky věnoval čínskému protějšku jabloň. V telefonátu se prezidenti ujistili, že oba stromy dobře rostou," dodal Ovčáček.

Zeman čínskému protějšku potvrdil, že plánuje v roce 2022 navštívit Čínu. Pokud by se cesta uskutečnila, byla by to již několikátá návštěva Zemana v této zemi ve funkci prezidenta. Naposledy v Číně byl v dubnu 2019. Cestu plánoval i loni, chtěl se zúčastnit summitu 17+1. Setkání představitelů střední a východní Evropy a Číny ale bylo kvůli pandemii koronaviru odloženo a konalo se nakonec až letos přes video.

Zeman dlouhodobě podporuje spolupráci s Čínou. V minulosti přislíbil velké čínské investice v České republice, jejich hodnota ale byla nakonec výrazně nižší. Za svůj postoj k Číně, která čelí obviněním z porušování lidských práv, byl opakovaně kritizován.