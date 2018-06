Zeman si s Pochem promluví. Chce, aby zvážil kandidaturu

Prezident Miloš Zeman požádá europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD), aby zvážil svoji kandidaturu na funkci ministra zahraničí, a usnadnil tak vznik vlády a její toleranci. Pocheho stejně jako další nominanty do vlády za ANO a ČSSD začne Zeman přijímat příští týden po návratu z návštěvy Ústeckého kraje. Po schůzce Zemana s premiérem Andrejem Babišem (ANO) v Lánech to na Facebooku uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. V Ústeckém kraji bude prezident od úterý do čtvrtka.

Poche řekl, že se na schůzku se Zemanem bude připravovat tak, jako by se šel představit jako ministr zahraničí. "Doufám, že schůzka bude především o mých názorech na zahraniční politiku, směřování české zahraniční politiky, v jakém je stavu diplomatický sbor a zahraniční služba, jaké budou priority. Předpokládám, že se to jednání vyvine tímto směrem," uvedl Poche.

Zeman má k Pochemu výhrady. Hrad dříve uvedl, že prezident Pocheho ministrem zahraničí nikdy nejmenuje. Za překážku ke své toleranci pro vládu považují Pocheho také komunisté. Předseda ČSSD Jan Hamáček dnes uvedl, že věc je třeba řešit, sociální demokraté si ale podle něj nenechají diktovat.

Babiš po jednání v Lánech místo obvyklé zastávky před novináři zamířil ve voze rovnou pryč. Briefing přesunul do Průhonic na 17.00. Před zámkem na něj spolu se žurnalisty čekaly asi dvě desítky demonstrantů s transparenty či červenými trenýrkami.

Poche dnes uvedl, že na nominaci netrvá, ale předpokládá, že ČSSD na ní trvá. Sám ale neuvažoval o tom, že by od nominace ustoupil na Babišovo doporučení, uvedl. Pokud by ale jeho jméno mělo být jedinou překážkou vytvoření vlády, tak to zváží. "Já jsem dosud neslyšel žádné argumenty, žádná fakta, která by mi znemožňovala být ministrem zahraničních věcí," řekl.

Filip Pocheho odmítá

Předseda KSČM Vojtěch Filip dnes v České televizi (ČT) uvedl, že se Poche v hlasováních v Evropském parlamentu postavil v otázkách migrace proti ČR, což KSČM vadí. Sociální demokraté podle Filipa o kategorickém odmítnutí Pocheho ze strany KSČM věděli už před svým vnitrostranickým referendem o vstupu do vlády. Podle Hamáčka však takto kategorická informace nezazněla. Poche označil na Twitteru Filipovy informace o hlasování v Evropském parlamentu za lež, v ČT uvedl, že takové argumenty používají takzvané dezinformační weby či šéf hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura.

V Lánech se mikrofonů připravených pro Babiše po premiérově odjezdu ujali přítomní zástupci spolku Milion chvilek pro demokracii, který sbírá podpisy pod petici za Babišovu rezignaci. "Přišli jsme sem proto, abychom Andreji Babišovi předali mísu koblih, která symbolizuje Babišovy sliby, které my jako občané odmítáme, protože je stejně neplní. Hlavně ale petici za slušného premiéra, kterou k dnešnímu dni podepsalo 258 500 lidí," prohlásil předseda spolku Mikuláš Minář.