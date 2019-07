Zeman Staňka odvolá. Odchod ČSSD z vlády je pořád ve hře

Prezident Miloš Zeman je připraven ke konci července odvolat ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Ani po schůzce hlavy státu s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem a Staňkem na zámku v Lánech ale není jasné, zda novým ministrem jmenuje Michala Šmardu, jak sociální demokracie požaduje. Z menší vládní strany přitom zaznívají kvůli situaci kolem protahující se výměně ministra hlasy o odchodu z kabinetu s hnutím ANO. Rozhodující bude zřejmě pondělní jednání předsednictva ČSSD.

Hamáček po odpolední lánské schůzce připomněl své týden staré vyjádření, že není optimista ohledně zachování vlády. Očekává, že předsednictvo, na něž Zeman čeká, Šmardovu nominaci potvrdí. "Druhou alternativou je, že předsednictvo rozhodne, že ministři ČSSD podají demisi a z vlády odejdou," uvedl Hamáček.

Zeman podle něho neřekl, zda bude respektovat pondělní rozhodnutí předsednictva, pokud Šmardovu kandidaturu potvrdí. Hrad výsledky jednání v Lánech nekomentoval. Zeman se k řešení vládní krize naposledy přímo vyjádřil na konci června. Po setkání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a Hamáčkem minulý týden vydal stanovisko, podle kterého by v protikorupční vládě neměl být odvolán ministr za to, že odhalil korupci ve svém resortu. Ke Šmardově nominaci se prezident staví záporně. Babiš dopoledne řekl, že se problém okolo Staňka vyřeší, komplikací je Šmardova kandidatura.

Hamáček, stejně jako například místopředsedové ČSSD Roman Onderka a Tomáš Petříček na Šmardovi trvají. "Pokud nebude ČSSD moci sama svobodně nominovat své ministry, kteří ji budou reprezentovat ve vládě a prosazovat sociálnědemokratické priority, nemá smysl v takové vládě zůstat," řekl Onderka. Sociálnědemokratický místopředseda Senátu Milan Štěch říká, věc kolem výměny ministra kultury není ukončena a každý další den ČSSD poškozuje. "A vzhledem k tomu, že prezident se jasně nevyjádřil ke (Šmardově) jmenování, tak se domnívám, že je to důkaz toho, že pro ČSSD je nejlepší řešení odejít z vlády a věnovat se opoziční práci," uvedl.

Šmarda, nebo konec

Předseda ČSSD ve Zlínském kraji Lubomír Vaculín ČTK řekl, že jelikož Hamáček nominoval Šmardu, novým ministrem kultury by měl být on. "Pokud se tak nestane, tak odejdeme z vlády. Nevidím v tom tak velký problém," míní. Na Vysočině se podle krajského stranického předsedy Petra Krčála kloní k ukončení vládního angažmá stále více sociálních demokratů. "Pokud ta otázka bude nastolena, budu s největší pravděpodobností hlasovat pro to, abychom z vlády odešli," podotkl.

Opoziční politici vnímají výsledky schůzky v Lánech rozdílně. Například podle předsedy ODS Petra Fialy Zemanův příslib odvolat Staňka rozuzlení krize nepřinesl. Naopak předseda TOP 09 Jiří Pospíšil mluví o blížícím se konci "trapné taškařice" a šéf KDU-ČSL Marek Výborný o drobném posunu. Šéf SPD Tomio Okamura míní, že příčinou krize není Staněk nebo Šmarda, ale "rozhádaná, rozpadající se, a tedy nestabilní ČSSD". Předseda Pirátů Ivan Bartoš má pocit, že nynější "divadlo" zastírá fakt, že skutečným problémem vlády je stíhaný premiér v prokazatelném střetu zájmů. Podle šéfa STAN Víta Rakušana se opakovaně ukázalo, že Babiš je slabý premiér, který nedokáže Zemanovi oponovat.

Předseda KSČM Vojtěch Filip míní, že jestliže Zeman ohledně odvolání Staňka ČSSD vyhověl, nyní by měli být sociální demokraté vstřícní k prezidentovi. Komunisté menšinovou vládu ANO a ČSSD ve Sněmovně tolerují.

Vládní krize trvá již několik týdnů. Staněk rezignoval v květnu po kritice, která se na něj snesla po odvolání šéfů Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Zeman demisi nepřijal. Od konce května pak nevyhověl následnému návrhu premiéra na odvolání Staňka s argumentací, že mu ústava pro tuto povinnost neukládá žádnou lhůtu. Podle kritiků ale ústavu porušuje, když má na návrh premiéra odvolat ministra bez zbytečného odkladů.

Sám Staněk pokládá řešení situace na ministerstvu kultury, které vzešlo ze schůzky, za rozumné. Je podle něho důležité, aby nový ministr mohl pokračovat v práci, kterou zahájil. Staněk také zopakoval, že jeho demise z poloviny předminulého měsíce byla myšlena vážně.