Zeman v neděli hovořil o tom, že mě osloví s pověřením k sestavení vlády, uvedl Babiš

Prezident Miloš Zeman v neděli hovořil o tom, že když nastane chvíle, osloví mě s pověřením k sestavení vlády. Novinářům to v úterý řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Zároveň ale počítá s tím, že hnutí ANO může být v opozici. Koalice Spolu a Piráti a STAN, které mají dohromady ve Sněmovně 108 mandátů, se podle Babiše vyjádřili tak, že hnutí ANO nedostane post předsedy Sněmovny. Už tedy neplatí, že by ANO o něj mělo zájem, dodal premiér.

"V neděli, když jsem mluvil s panem prezidentem, mluvil o tom, že když nastane ta chvíle, tak mě osloví. Opakovaně to říkal (že by Babiše pověřil), a je na mně, jestli to pověření přijmu, nebo nepřijmu," řekl premiér. Zároveň je ale ohledně dalšího postupu podle něj potřeba počkat na to, zda jej hlava státu skutečně sestavením vlády pověří.

"My jsme vyhráli volby na počet mandátů a když mě pan prezident pověří, tak potom vám řeknu stanovisko," řekl dále Babiš. "Určitě nebudeme brzdit žádné demokratické procesy a chováme se, myslím, velice konstruktivně," dodal.

Babiš dále poznamenal, že se Zemanem v neděli hovořil 30 minut. Následný odvoz prezidenta do nemocnice byl podle něj plánovaný. "Přišel jsem tam na 11. hodinu, v 11.30 přišel pan Zavoral (Zemanův ošetřující lékař), ve 12.00 byl plánovaný odvoz pana prezidenta do nemocnice," uvedl v úterý premiér. Prezident podle něj byl unavený.

Zeman byl převezen do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) v Praze na pracoviště intenzivní medicíny. Důvodem náhlé hospitalizace byly podle lékaře Miroslava Zavorala komplikace provázející Zemanovo chronické onemocnění. Přesnou diagnózu Zavoral médiím nesdělil, protože k tomu neměl pacientův souhlas. Mluvčí ÚVN Jitka Zinke v pondělí řekla, že Zemanův zdravotní stav je stabilizovaný.

Babiš také uvedl, že po volbách oslovil šéfa ODS a lídra koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) Petra Fialu s nabídkou k vyjednávání o vládě. Nebyla však přijata.

Spolu a koalice Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) hned v sobotu večer podepsaly memorandum o vůli vytvořit společně většinovou vládu. Požádaly v něm Zemana, aby pověřil Fialu jednáním o sestavení kabinetu. Koalice současně budou jednat o vládě pouze společně a nevstoupí do jednání s dalšími subjekty, řekl tehdy šéf ODS. Dohromady budou mít ve Sněmovně Spolu a Piráti se STAN 108 mandátů. ANO jich získalo 72.