Zeman v TV Barrandov: Jed novičok byl u nás vyráběn a testován

V České republice se v malém množství vyráběl a testoval jed novičok, po testování byl zničen. V rozhovoru s generálním ředitelem televize Barrandov to v pořadu TÝDEN S PREZIDENTEM řekl prezident Miloš Zeman. Hlava státu vychází ze zprávy Vojenského zpravodajství, podle něhož nervově-paralytická látka označovaná jako A230, kterou pro účely testování vyráběl Vojenský výzkumný ústav v Brně, je novičok.

"Civilní Bezpečnostní informační služba naopak dospěla k závěru, že tento plyn není novičok," uvedl Zeman v televizi Barrandov. Po prostudování zpráv obou tajných služeb se prezident přiklonil k názoru vojenských "Závěr je, že u nás byl vyráběn a testován novičok, byť v malém množství a poté zničen. Víme kdy a víme kde to bylo... Je pokrytectví předstírat, že se nic takového nedělo," prohlásil prezident. Zemanovi podle jeho slov nevadí, že se tak dělo, za pokrytecké považuje předstírat, jako by se nic takového nedělo. "Lžeme si do vlastní kapsy," uvedl.

Novičok byl jed, kterým byli v Británii otráveni bývalý dvojitý agent Sergej Skripal a jeho dcera. Že mohl pocházet z Česka, tvrdí Rusko. Naopak Británie z útoku viní Moskvu.

Zástupci české vlády v čele s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO), vojenští odborníci či Ústav pro jadernou bezpečnost už dříve prohlásili, že novičok se v Česku nevyráběl. "Rusko překročilo veškeré meze, když označilo Česko za možnou zemi původu nervového jedu novičok," řekl Babiš koncem března, když Praha vyhostila tři členy ruského diplomatického personálu. Také ministryně obrany Karla Šlechtová a šéf české diplomacie Martin Stropnický (oba ANO) se proti tvrzení ruských diplomatů ostře ohradili.

Zeman v té souvislosti požádal tajné služby, aby po původu novičoku v Česku pátraly. Opoziční politici poté hlavu státu obviňovali ze šíření dezinformací, někteří i z velezrady. Zpráva BIS, kterou prezident koncem dubna obdržel, podle něj není přísně tajná, tajná, ba ani důvěrná, proto z ní může citovat. Mluvčí kontrarozvědky Ladislav Šticha přitom tehdy uvedl, že zpráva je v režimu utajení, a proto nemůže její obsah jakkoliv komentovat.

Ze zjištění tajné služby podle Zemana vyplývá, že v listopadu minulého roku byl ve Výzkumném vojenském ústavu v Brně testován nervově-paralytický jed označovaný jako A230. Česká armádní tajná služba tuto látku explicitně podle prezidenta označila za novičok, zatímco BIS, odborníci na jadernou bezpečnost či armádu tvrdí, že novičok, kterým byl otráven Skripal, je až jed s označením A234. "Množství jedu vyrobeného v brněnském ústavu bylo poměrně malé, po testování byl zničen," dodal Zeman v pořadu televize Barrandov TÝDEN S PREZIDENTEM.

Česko má skvělou armádní protichemickou jednotku, testování nebezpečných látek je proto podle Zemana pochopitelné a potřebné.

Když v březnu Moskva označila Česko za jednoho z možným původců novičoku, ředitel Vojenského výzkumného ústavu v Brně Bohuslav Šafář agentuře ČTK řekl, že otravné látky se v Česku vyrábějí výhradně pro laboratorní účely. Malé množství jich vyrábí i jeho ústav, ale má k tomu souhlas Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW). Řádově jde o gramy, takže podle Šafáře nejde o výrobu, ale spíše o "laboratorní přípravu malého množství", kvůli otestování jejich vlastností.