"Zemanův" novičok? Expertům vadí zveřejňování tajných informací

Prezident nemá zveřejňovat utajované informace, míní experti. Prezident Miloš Zeman se ve čtvrtečním pořadu TV Barrandov odkazoval na vojenské i civilní zpravodajství, když hovořil o testování jedu novičok na území ČR. Bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý řekl, že nejpřesnější informace o látce nazývané novičok podle něj má ministerstvo obrany, pod které spadá Vojenský výzkumný ústav. Politolog Josef Mlejnek dodal, že prezident má výroky, které dopadají na zahraniční politiku, konzultovat s vládou.

"Zásadní problém je v tom, že prezident republiky nebo kdokoliv z ústavních činitelů zveřejní utajované informace," řekl Mlejnek. Podotkl, že ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO) v reakci na Zemanovo prohlášení, že v Česku se vyráběl jed novičok, uvedla, že informace, které má ona, podléhají utajení. "Zdá se tedy, že prezident pustil na veřejnost něco, co bylo v utajovaném režimu," dodal Mlejnek. Také česká diplomacie uvedla, že informace k údajnému výskytu novičoku jsou většinou tajné.

V prozrazování tajných informací vidí problém i Šedivý. "Bylo by nutné ověřit, co bylo skutečně utajované a co se mohlo zveřejnit," řekl. Dodal, že jak vojenské zpravodajství, tak Bezpečnostní informační služba (BIS) své zprávy, které si prezident vyžádal, označily za tajné. "V případně BIS šlo o nízký stupeň utajení, ale ani při takovém stupni není možné citovat obsah té zprávy," podotkl.

Mlejnek se pozastavil také nad tím, že prezidentova slova zpochybňují dřívější prohlášení české vlády. "Nemůže to být tak, že prezident něco plácne a vláda o tom neví, a pak na to v médiích reaguje," míní Mlejnek. Vláda, která je tvůrcem zahraniční politiky, podle něj pak nemá šanci prezidentovo prohlášení korigovat. "Může to popřít, ale ten výrok už koluje, pochopitelně se ho chopila zejména ruská strana," dodal.

Zeman ve čtvrtek prohlásil, že v listopadu minulého roku byl ve Výzkumném vojenském ústavu v Brně testován nervově-paralytický jed označovaný jako A230. Česká armádní tajná služba tuto látku explicitně podle prezidenta označila za novičok, zatímco BIS, odborníci na jadernou bezpečnost či armádu tvrdí, že novičok, kterým byl otráven Skripal, je až jed s označením A234.

"Je třeba se řídit stanoviskem expertů," poznamenal Šedivý. Potřebnou expertizu podle něj má Výzkumný vojenský ústav i Statní úřad pro jadernou bezpečnost. "Tyto dvě instituce jsou ty nejpovolanější, aby byly schopny vysvětlit, co je a co není novičok, případně do jaké míry se blíží ke struktuře dané látky," míní generál.

Šedivý podotkl, že nejpřesnější informace k situaci kolem novičoku podle něj logicky mají ministerstva obrany a zahraničí. "Tyto dvě instituce jsou odpovědné za to, co se říká do světa, a ony musí mít ty informace nejpřesnější," míní. Připomněl, že brněnský výzkumný ústav spadá pod ministerstvo obrany a obrana má v kompetenci také ochranu proti zbraním hromadného ničení.