Zemědělci chtějí změny nekalých praktik, změna se nestíhá projednat

Členové Agrární komory ČR si přejí zákaz některých nekalých obchodních praktik, jako je například odběr zboží za podnákladové ceny. Změny měla přinést do české legislativy novela zákona o významné tržní síle, kterou se měla zavést do ČR evropská směrnice o nekalých obchodních praktikách. Zákonodárci měli na implementaci čas do začátku letošního května, což ale nestihli. Novelu ještě ani neprojednala vláda, informovala v pondělí v tiskové zprávě komora.

"Dostat české potraviny na pulty velkých obchodů, jejichž majitelé ovládají většinu tuzemského maloobchodního trhu, je pro výrobce stále obtížnější. Situaci komplikují nespravedlivé obchodní praktiky, s nimiž se podle průzkumu Agrární komory ČR setkala většina respondentů z řad členské základny této profesní organizace. Nejčastěji popisovali odběr zboží za podnákladové ceny, příspěvek na propagaci nebo nutnost podílet se na slevové akci obchodu," uvedla komora.

Novelu zákona mělo připravit ministerstvo zemědělství dohromady s ministerstvem průmyslu a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého je cílem evropské směrnice zajistit ochranu zemědělců proti určitým nekalým praktikám. Patří k nim například rušení objednávek zemědělských produktů a potravinářských výrobků podléhajících rychlé zkáze v krátkém časovém předstihu, jednostranné změny podmínek smlouvy o dodávkách kupujícím či vyžadování plateb nesouvisejících s prodejem zemědělských produktů a potravinářských výrobků dodavatele, uvedl Bílý.

Zda se povede novelu zákona parlamentem projednat do konce volebního období, nechtěl komentovat. Bude podle něj záležet na rychlosti schvalování v Parlamentu. Ministerstvo průmyslu sdělilo, že hlavní gesci za transpozici směrnice má zemědělský resort.

Podle květnového průzkumu mezi 191 členy komory se setkala s nekalými praktikami většina zemědělců. Třetina členů uvedla, že jsou vůči ní uplatňované nespravedlivé postupy pravidelně. "Typickým příkladem letošního roku byly brambory, které zemědělci baličkám prodávali za výrazně podnákladové ceny. Farmářská cena činila za první čtyři měsíce letošního roku podle dat Českého statistického úřadu průměrně 3,85 Kč/kg, zatímco v obchodech stály konzumní brambory ve stejném období 12,93 Kč/kg," uvedl jako prezident komory Jan Doležal. To podle něj znamená, že základní cena suroviny od zemědělce se na finální ceně pro zákazníka podílí necelou třetinou. "Proto se také zemědělci na jaře rozhodli alespoň částečně produkci prodat na přímo ze dvora za ceny, které jsou výrazně pod cenami běžného obchodu," dodal.