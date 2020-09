Zemědělský svaz odmítá snížení rozpočtu, požaduje stávající výši

Zemědělský svaz odmítá snížení peněz pro zemědělství v návrhu státního rozpočtu na příští rok proti letošním penězům. Podle něj je nutné minimálně zachovat stávající výši, bez toho může být ohrožena základní funkce oboru. Na čtvrteční tiskové konferenci to uvedl předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Návrh státního rozpočtu počítá podle svazu pro zemědělství na příští rok s 24 miliardami Kč, letos to je 38 miliard Kč. Vláda by podle svazu dále měla narovnat podmínky pomoci po koronavirové krizi.

"Uvědomujeme si, že ekonomická situace bude v současné době složitá, stávající návrh je ale pro nás neuspokojivý a neakceptovatelný," řekl Pýcha. Letošní výše rozpočtu je podle něj minimální nezbytná úroveň. Zemědělci se obávají, že při snížení peněz pro zemědělství příští rok nebude dostatek financí na investice do konkurenceschopnosti a výrobní soběstačnosti. Peníze mohou chybět i při projektech adaptace krajiny na změnu klimatu, na projekty na zadržování vody v krajině.

Krácení v rozpočtu v porovnání s letoškem by se podle svazu mělo týkat všech hlavních položek oboru. Méně peněz by mělo plynout do Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF), Programu rozvoje venkova a také na boj s kůrovcem či suchem.

Svaz upozornil, že zemědělství by mělo být jedním z příjemců peněz z Fondu obnovy, který připravuje EU na podporu ekonomiky v souvislosti s koronavirovou krizí. Pýcha uvedl, že svaz požádal premiéra Andreje Babiše (ANO), aby v příštích letech šlo z fondu do programu rozvoje venkova na investice řádově 15 miliard Kč. Fond by pro ČR měl podle odhadů obsahovat 180 až 200 miliard Kč. "Jsme přesvědčeni, že ty prostředky tam budou smysluplně a dobře využity," řekl Pýcha. Podle něj to pomůže ČR zvýšit soběstačnost ve výrobě a produkci potravin. Tyto peníze však bude nutné předfinancovat ze státního rozpočtu, i proto je podle svazu nutné minimálně zachovat nebo spíš navýšit stávající množství peněz pro obor.

Zemědělský svaz dále vyzval vládu a ministerstvo zemědělství k narovnání podmínek státní pomoci podnikům po koronavirové krizi. Na pomoc totiž podle zemědělců nemají některé podniky nárok. Jde především o desítky podniků, které se soustředí na finalizaci výroby potravin a jejich zavádění na trh. Podle svazu tento stav poškozuje dlouhodobé úsilí o podporu této činnosti.

Zemědělský svaz ČR je největším oborovým zaměstnavatelským svazem.