Zemědělský svaz: Škoda za hraboše může přesáhnout miliardu

Škody na plodinách způsobené přemnoženými hraboši mohou překročit miliardu korun. U Evropské komise není notifikovaný žádný nástroj, kterým by se mohly škody kompenzovat, řekl na tiskové konferenci předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Riziko používání jedu proti hlodavcům Stutox II je podle něj minimální, argumentoval obdobným stanoviskem Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského i Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).

"Dosud byla povolená cílená aplikace do nor. Ale v okamžiku, kdy je ta situace tak šílená, kdy máme tisíce děr, tak nemáme tolik lidí, abychom do každé nory nasypali jednu nebo dvě granule, to není možné," dodal. V některých lokalitách je podle něj úroda hlodavci kompletně sežraná.

Podle Pýchy se do roku 2015 v ČR běžně používal prostředek Stutox I, který měl až pětinásobně vyšší dávku účinné látky, proti které nyní ekologové při plošné aplikaci protestují. Podle něj stát nezaznamenal významné úhyny dalších živočichů, jako jsou dravci, po požití otrávených hlodavců. Navíc mají podle něj dravci při pozření otrávené potravy dávicí reflex, kdy jed ve vnitřnostech hlodavce ze sebe dostanou.

Za letošním přemnožením hrabošů podle zemědělců stojí mírná zima a dostatek potravy. "Hraboši se nám přestěhovali do cukrovky, kukuřice a dalších plodin. Finální součet budeme dělat, až se sklidí cukrovka," řekl. Svaz podle něj doufal, že stát bude moci přispět na nákup přípravku na likvidaci hlodavců. "Zatím o tom jednáme, ale nemáme žádný příslib nebo signál, že by k tomu mělo dojít."

Vliv současného přemnožení hlodavců na ceny obilí nepředpokládá. Cenotvorbu u obilovin podle něj ovlivňují světové trhy, nikoliv střední Evropa. Neočekává tak zvýšení ceny, za kterou by mohli zemědělci prodávat své produkty, aby nižší úrodu vykompenzovali.