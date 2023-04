Zemědělský výbor PSP se bude zabývat dovozem obilí z Ukrajiny a dopadem na domácí trh

Dovozem ukrajinského obilí do Česka a jeho dopady na potravinářství nebo zemědělství se bude ve středu zabývat sněmovní zemědělský výbor. Stojí to v pozvánce na jednání výboru. Poslanci si k tomu přizvali vedle zástupců ministerstva zemědělství také potravinářskou inspekci nebo zástupce Agrární komory. Dovozy ukrajinského obilí a dalších komodit se dostaly do centra pozornosti poté, co je v nedávných dnech zakázalo Polsko a po něm Maďarsko i Slovensko. Na Slovensku se navíc v části ukrajinského obilí potvrdil výskyt pesticidu, který není v EU povolen, další případy se tam ale nepotvrdily.

Předseda zemědělského výboru Michal Kučera (TOP 09) sdělil ČTK, že výbor se k tomuto tématu rozhodl svolat na základě informací o aktuální situaci, které poslanci získávají jak z ministerstva, tak z odborných kruhů. "Chtěl bych, aby si zemědělský výbor sjednotil většinový pohled na danou situaci a taky na to jaký mají dovozy skutečný vliv na český zemědělský a potravinářský sektor," uvedl. Výbor podle něj může například požádat ministra zemědělství, aby podnikl konkrétní kroky.

"Předpokládám, že to bude ve smyslu, aby se ministr zasadil o řádné fungování takzvaného koridoru solidarity, aby komodity určené do zemí mimo EU nekončily a na evropském trhu a také aby dozorové orgány ministerstva zemědělství nadále pokračovaly v intenzivních kontrolách dováženého obilí a dalších komodit do ČR," dodal. Připustil, že výbor může přijmout i další návrhy.

Ohledně ukrajinského obilí padaly dotazy od zástupců opozice i při sněmovních interpelacích v minulém týdnu. Například Radek Koten (SPD) chtěl znát od ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) na výsledky kontrol a upozorňoval, že na trhu můžou být i potraviny z kontaminované mouky. Nekula zdůraznil, že je důležité, aby členské státy EU kontrolovaly, co přichází na jejich trh. Kontrolní orgány, jako je třeba Státní veterinární správa, už podnikly řádově desítky kontrol, ale s negativním výsledkem, informoval.

Nekula již minulý týden řekl, že není důvod, aby Česko zakazovalo dovoz potravin po vzoru Polska, Slovenska a dalších zemí. Podle ministra se do tuzemska dovezlo z Ukrajiny pouze 4000 tun pšenice, což je méně než desetina procenta domácí produkce. Návrhy, aby Česko zavedlo zákaz dovozu z Ukrajiny, považuje ministr za populistické. Zemědělský svaz ČR si naproti tomu stěžuje na to, že tuzemští zemědělci mají kvůli dovozu pšenice z Ukrajiny na skladech nadbytek obilí

Levné obilí z Ukrajiny zaplavilo trhy středoevropských zemí, když ho Ukrajina kvůli zablokovaným černomořským přístavům začala převážet pozemní cestou přes sousední země a když EU uvolnila pravidla jeho prodeje na unijním trhu. Evropská komise ve středu oznámila, že připravuje kompenzace v objemu 100 milionů eur (2,3 miliardy korun) pro zemědělce ze zemí sousedících s Ukrajinou a že plánuje také opatření, která by dovoz ukrajinského obilí na unijní trh omezila.