Zemřel Alois Dubec, veterán z druhé světové války

V noci na pátek zemřel ve věku 96 let Alois Dubec, veterán z druhé světové války, jeden z posledních českých pilotů, kteří létali v britské RAF. Informovala o tom Marcela Ludvíková z Československé obce legionářské. Před třemi lety veteránovi propůjčil prezident Řád Bílého lva druhé třídy.

"Smutná zpráva, v noci na pátek nás opustil Alois Dubec, nositel Řádu Bílého lva, vládní voják, partyzán v Itálii a nakonec příslušník RAF, který na konci války prodělával pilotní výcvik. Čest jeho památce," uvedla na sociálních sítích legionářská obec.

Vzpomínky veterána zaznamenal nedávno projekt Paměť národa. "Vyprávěl nám, jak během působení u partyzánů postřelil nepřítele do ruky. Ten si před něj klekl a prosil o milost," uvedl loni na podzim ředitel středomoravské pobočky Paměti národa Petr Zavadil. Partyzán Dubec zajatci nejprve vzal peněženku, aby získal peníze pro odboj. "V peněžence viděl fotku nepřítele s jeho dětmi. V ten okamžik si uvědomil, že ten muž je v první řadě otec od rodiny a až potom nepřítel a nechal ho jít," podotkl Zavadil.

Dubec se narodil 28. června roku 1923. Aby se za války vyhnul totálnímu nasazení, vstoupil v roce 1941 do protektorátního vládního vojska. V roce 1944 v Itálii s několika dalšími vojáky zběhl - nejdříve do hor k italským partyzánům a pak do Švýcarska, kde se přihlásil do československé zahraniční armády. Přes Francii se dostal do Británie, kde byl vybrán pro pilotní výcvik v RAF. Protože válka v Evropě se chýlila ke konci, byli letci školeni speciálně pro boj na Dálném východě, uvádí o něm web ministerstva obrany.

Po válce se vrátil do vlasti, byl tu však perzekuován a nakonec emigroval do Švýcarska, kde žil dlouhá léta. Po listopadu 1989 začal navštěvovat Českou republiku, koncem 90. let se vrátil natrvalo a žil v Luhačovicích.