Zemřel brněnský senátor a bývalý šéf Fakultní nemocnice Brno Roman Kraus z ODS

V 69 letech dnes náhle zemřel brněnský senátor a bývalý ředitel obou brněnských fakultních nemocnic Roman Kraus z ODS. Důvodem byla plicní embolie, řekl ČTK a České televizi místopředseda jihomoravské ODS Jiří Crha. Premiér a předseda ODS Petr Fiala na síti X uvedl, že je to velká ztráta pro ODS i českou politiku a vyjádřil upřímnou soustrast rodině.

Kraus se narodil 27. října 1955 v Brně. Vystudoval brněnské Gymnázium Vídeňská a následně v Brně absolvoval lékařskou fakultu. První anesteziologické zkušenosti získával ve vyškovské nemocnici, poté působil ve svatoanenské nemocnici. V letech 1989 až 1991 pracoval v Jemenu jako lékař intenzivista. V roce 1994 se stal lékařským náměstkem ředitelky svatoanenské nemocnice pro chirurgické obory. V letech 2006 až 2007 byl ředitelem Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, v letech 2007 až 2019 pak vedl Fakultní nemocnici Brno. V roce 2020 byl zvolen senátorem. V Senátu byl předsedou výboru pro zdravotnictví.

Krausovo místo v Senátu za obvod Brno-město obsadí vítěz doplňovacích voleb. Prezident Petr Pavel je bude muset podle zákona vyhlásit tak, aby se uskutečnily do 90 dnů. Nově zvolený senátor se ujme mandátu na zbytek Krausova funkčního období, které mělo skončit v říjnu 2026, tedy za necelé dva roky. Doplňovací volby do horní parlamentní komory se konají vždy, když zanikne mandát dosavadního senátora - ať už úmrtím, odstoupením nebo zvolením do některé z funkcí, jež jsou s místem v Senátu neslučitelné.

"Velmi mě zasáhla zpráva o náhlém úmrtí senátora Romana Krause. Skvělý lékař, vynikající ředitel brněnských fakultních nemocnic, respektovaný senátor, kamarád. Romana jsem znal dlouho, vážil jsem si jeho názorů, kompetence, rozhledu, klidu a energie, s níž se snažil prosazovat potřebné změny ve zdravotnictví. Je to velká ztráta pro ODS i pro českou politiku," napsal Fiala. Zármutek nad úmrtím vyjádřil na sociální síti také předseda Senátu a Krausův stranický kolega Miloš Vystrčil, ale také řada dalších politiků.

Kraus byl členem ODS v Brně od roku 2004.