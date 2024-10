Zemřel hudebník Vojtěch Havel známý z dua se svou manželkou Irenou

Ve dvaašedesáti letech zemřel v pondělí hudebník Vojtěch Havel známý zejména z působení v hudebním duu, které tvořil se svou manželkou Irenou Havlovou. ČTK to dnes řekl hudebník Petr Ostrouchov, kterého o zveřejnění informace požádala Havlova manželka. Tvorbu manželů Havlových tvoří směs lidové hudby a hudebních motivů odkazujících k různým kulturám a nástrojům, zejména indickým a východoasijským. Jsou držiteli Českého lva za hudbu k filmu Křižáček.

"Za více než čtyřicet let společné hudební dráhy si Havlovi vytvořili svůj originální hudební jazyk, kterým oslovovali posluchače doma i při četných vystoupeních v zahraničí," řekl Ostrouchov. "Posledním společným dílem Havlových zůstane album Four Hands, které vyšlo letos v květnu. Zpráva o Havlově úmrtí přišla těsně před začátkem plánovaného stejnojmenného podzimního miniturné," doplnil.

Počátek spolupráce manželů Havlových se datuje od poloviny 80. let, kdy vznikla experimentální formace Capella Antiqua e Moderna. Sdružení provádělo díla evropské klasické hudby od renesance až po současnost. Později spolupracovali s nedávno zesnulým písničkářem Oldřichem Janotou a od roku 1990 začali vydávat desky s vlastní tvorbou. Intenzivní koncertní aktivita je zavedla do zahraničí. Společně s avantgardními výtvarníky a divadelníky Petrem Niklem a Janou Svobodovou se s představením Slunovrat podívali i do Afriky a Japonska.

V první polovině 90. let manželé Havlovi třikrát navštívili Indii a inspirováni její lidovou a duchovní hudbou vytvořili autorský komplet čtyř CD. Na téma duchovního života Indie také natočili čtyři filmy. Ve filmových projektech nadále pokračovali hudebně vizuálním dílem Tajemná Gamelánie v režii Viliama Poltikoviče. Později se prezentovali například hudbou k celovečerním filmům Cesta pustým lesem Ivana Vojnára nebo Otec Lukáše Hanuláka. Podepsáni jsou také pod řadou krátkometrážních a dokumentárních snímků a množstvím scénické hudby k televizním či divadelním inscenacím.

Ve svých kompozicích využívali manželé rozmanitých hudebních nástrojů, mezi které patří violoncello, klavír, viola da gamba, zvony nebo tibetské mísy. Spolupracovali s mnoha umělci, jakými jsou bubeník Alan Vitouš, kytarista Tony Ackerman, flétnista Jiří Stivín, hráč na japonské hudební nástroje Vlastislav Matoušek, ale také tanečníci Karel Vaněk a Eva Černá či výtvarník Radek Pilař.