Zemřel předseda Senátu Jaroslav Kubera.

Českou politickou sféru zasáhla smutná zpráva o smrti předsedy Senátu Jaroslava Kubery. Politik by letos oslavil 73. narozeniny.

Od roku 2018 byl rodák z Loun předsedou horní komory. Podle informací serveru Novinky.cz Kubera zemřel v neděli odpoledne. Když jel autem do kanceláře, udělalo se mu nevolno, byl převezen nejprve do nemocnice v Teplicích, odkud byl přemístěn do Ústí nad Labem, kde zemřel.

Úmrtí jednoho z nejvýraznějšího občanských demokratů oznámil v poledne na twitteru místopředseda ODS a předseda jejích senátorů Miloš Vystrčil.

Zemřel Jarda Kubera. Úžasný člověk, můj velký učitel. Brečím a nejde to zastavit. - Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) January 20, 2020

Čeští politici a Kuberovi kolegové se již začali k smutné zprávě vyjadřovat na sociálních sítích.

Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 na svůj twitter napsala toto: Jaroslav Kubera byl politik, který říkal vždy to, co si opravdu myslel. Často jsem s ním nesouhlasila, ale jeho autenticita byla hodna obdivu. Je to velká ztráta pro českou politiku. Upřímnou soustrast rodině. Čest jeho památce.

Zemřel Jaroslav Kubera. Je mi to hrozně líto. Seděli jsme spolu v městské radě. Občas to bylo veselé, občas zase ne. Byla to však moc dobrá škola a hodně mi to dalo. Přeji rodině v těchto tak těžkých chvílích mnoho sil. - Dominik Feri (@DominikFeri) January 20, 2020