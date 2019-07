Zemřel reportér Českého rozhlasu Jaroslav Skalický.

V neděli zemřel dlouholetý reportér Českého rozhlasu Jaroslav Skalický, bylo mu 63 let. Do tehdejšího Československého rozhlasu nastoupil v roce 1981, po pádu totality byl parlamentním zpravodajem a později působil v ekonomické redakci. Posluchači slyšeli jeho komentář po mnoho let při přímých přenosech slavnostního předávání státních vyznamenání 28. října. Doménou Skalického byly reportáže, kterým se věnoval i v České televizi. O úmrtí Skalického informoval ředitel zpravodajství Českého rozhlasu Jan Pokorný.

V Československém rozhlasu působil Skalický od roku 1985 v redakci Dobrého jitra. Po pádu komunistického režimu byl parlamentním zpravodajem a jedním z novinářů, kteří sledovali v tehdejším Federálním shromáždění rozpad Československa. Následně ho zlákala ekonomická redakce. "Po sametové revoluci jsem si řekl, v té ekonomice se přeci teď budou dít ty nejúžasnější věci, ty největší přeměny, jako je transformace, u toho bych neměl chybět," připomněl rozhlas jeho slova.

Reportážím se Skalický věnoval kromě rozhlasu i v České televizi. Diváci ho znají jako průvodce několika sérií cestopisného seriálu Postřehy odjinud, podílel se také na dokumentárních cyklech České televize Zašlapané projekty, Ta naše povaha česká a Osudové okamžiky. V posledních letech se Skalický věnoval především historickým příspěvkům a seriálům, například při živých rekonstrukcích okupací z let 1939 a 1968.