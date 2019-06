Žena na Budějovické spadla do kolejiště. Metro hodinu nejelo

Pád ženy do kolejiště metra v Praze zastavil zhruba na hodinu linku C mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov. Dvaaosmdesátiletá žena pád přežila a s poraněním nohou skončila v nemocnici. Metro po nehodě nejezdilo v žádném směru a cestující mohli využít náhradní autobusovou dopravu. Na svém webu o tom informoval pražský dopravní podnik a na twitteru to uvedla záchranná služba.

Událost se stala krátce před 11.00 ve stanici Budějovická. Podle záchranářů řidič přijíždějícího metra naštěstí stačil zareagovat a vlak ženu, která spadla do kolejiště, nezasáhl. Záchranáři ji poté převezli s úrazem nohou do motolské nemocnice. Po celou dobu byla pacientka při vědomí, uvedla záchranná služby.

Provoz metra byl v místě nehody obnoven deset minut před 12.00.