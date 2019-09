Žena nepřežila pád do kolejiště metra, muž se zranil

Provoz pražského metra odpoledne omezily pády dvou lidí pod vlak. Kvůli pádu osmatřicetiletého muže do kolejiště na Florenci nejelo hodinu metro linky C mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Pražského povstání. Muž po nehodě skončil se zlomenou nohou v nemocnici. Zhruba 1,5 hodiny pak byla mimo provoz linka A mezi Dejvickou a Nemocnicí Motol. Důvodem byla sedmapadesátiletá žena, která spadla pod vlak ve stanici Bořislavka a zemřela. Vyplývá to z informací pražského dopravního podniku na webu a hasičů a záchranářů na twitteru.

"Během 15 minut dva případy pádu osob pod soupravu metra nepamatují ani ti nejzkušenější a nejdéle sloužící hasiči," komentoval události mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. V době omezení provozu metro nahradily autobusy.

K první události záchranné složky vyjížděly kolem 14.15 do stanice Florenc. O 40 minut později hasiči uvedli, že člověka zpod vlaku vyprostili a předali záchranářům. Ti poté osmatřicetiletého muže převezli se zlomenou nohou do nemocnice.

Ve 14:30 spadla ve stanici Bořislavka pod vlak žena. "Přestože zdravotníci bojovali o její život několik desítek minut, žena zraněním bohužel podlehla," uvedli k tomu záchranáři.