Žena z Karviné, která chtěla přes internet nakoupit akcie, přišla o 800 tisíc korun

Téměř o 800 tisíc korun přišla žena, která se zřejmě stala obětí podvodníka ve virtuálním prostředí, když chtěla nakoupit akcie a kryptoměnu. Co se jí stalo, ohlásila loni v prosinci policistům v Karviné. V úterý to sdělila policejní mluvčí Daniela Vlčková. Podvodníkům, pokud je kriminalisté dopadnou, hrozí až osm let vězení.

Žena zareagovala na reklamu na sociální sítí, která nabízela možnost zakoupení akcií jednoho z dodavatelů energií. "Byla kontaktována a rozjel se "kolotoč" dalších telefonátů. Během nich byla vyzvána k zaslání 5000 korun, které chtěla investovat, což cestou internetového bankovnictví provedla. Během hovoru se zmínila, že by měla zájem investovat také do kryptoměny, což jí bylo slíbeno," popsala případ Vlčková.

Ženě další den zatelefonoval jiný muž, který jí mimo jiné řekl, že bude její osobní bankéř. "Na její e-mail jí následně zaslal fotokopii občanského průkazu, licenci pro finanční trh a smlouvu se společností, kterou měl zastupovat. Na základě jeho instrukcí si žena do počítače nainstalovala a spustila zaslaný program a přihlásila se do svého internetového bankovnictví," uvedla policejní mluvčí.

S ženou pak začal komunikovat další muž. Sdělil jí, že musí vytvořit účet pro bitcoiny, a žádal, aby se kvůli spárování s jejími účty znovu přihlásila. Žena tak učinila.

"Přestože si všimla, že z účtů je vyvedeno více financí, než chtěla investovat, všechny transakce znovu potvrdila. Když následně zjistila, že na účtech nemá žádné peníze, telefonicky kontaktovala "svého osobního bankéře". Ten jí nejprve sdělil, že veškeré její finance jsou na účtu společnosti obchodující s bitcoiny," uvedla Vlčková.

Na další ženiny telefonáty už ale muž nereagoval. Z bankovních účtů jí zmizelo téměř 800 tisíc korun. "Karvinští kriminalisté na základě oznámení zahájili úkony trestního řízení ve věci podvodu, neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, kterého se dopustil dosud neznámý pachatel," uvedla mluvčí.

Policie lidi nabádá, aby ve virtuálním prostředí byli opatrní. "Nedůvěřujte osobám, které se vás snaží kontaktovat telefonicky či cestou e-mailů ani různým jimi zaslaným certifikátům či doporučením. Pravdivost informací, které vám poskytují, si ověřujte přímo u své banky telefonicky nebo raději osobně. Nikdy nesvěřujte své přístupové údaje k účtům či platebním kartám cizím osobám," uvedla mluvčí.