Ženám hrozí za přeprodávání psů z množíren pět let vězení

Policisté zadrželi dvě ženy ve věku 18 a 46 let, které údajně přeprodávaly psy z množíren. Štěňatům opatřovaly falešné očkovací průkazy. Několik psů potom uhynulo nebo muselo být utraceno. Ženám za podvod, zanedbání péče o zvíře z nedbalosti a neoprávněné podnikání hrozí až pět let vězení. Informoval o tom mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Starší z žen podle policie vykupovala z množíren štěňata zejména menších plemen, která pak s falešnými průkazy prodávala většinou na stránkách bazos.cz. "S tím jí v mnoha případech pomáhala i mladší z obou žen," uvedl mluvčí.

Psi ale byli nemocní, apatičtí a začaly se u nich projevovat různé vady. Ve většině případů šlo podle policie o štěňata, která byla odstavena od matky dříve, než by bylo vhodné. "Štěňata pak přepravovala a přechovávala ve zcela nevyhovujících životních a hygienických podmínkách, neposkytovala jim dostatečnou výživu a napájení, nezajistila řádnou veterinární péči a očkování, což se potvrdilo v rámci domovní prohlídky," sdělil Daněk.

Při domovní prohlídce našli kriminalisté dvanáct štěňat různých ras. Podle veterinářky byla značně zanedbaná, masivně začervená a celkově ve velmi špatné kondici. Šest z nich poté v útulku uhynulo.

"V tuto chvíli evidujeme 27 případů prodejů štěňat, kdy osm z nich uhynulo nebo muselo být utraceno," uvedl mluvčí. Vzniklá škoda je téměř 200 tisíc korun. V některých případech jedna z žen peníze za psy vrátila, jindy uhradila náklady na jejich léčbu.

Policisté míní, že by ženy mohly mít na svědomí až 500 prodejů. Hledají proto případné další poškozené. Starší z žen údajně prodávala psy na smlouvu od roku 2014, kdy zájemci jezdili k ní domů. Někdy kolem let 2015/2016 začala štěňata prodávat pod smyšlenými jmény. Po předání psů se zbavovala jednorázových SIM karet, aby se poškození neměli v případě problémů kam obracet. Kriminalisté se domnívají, že by se za tuto dobu mohlo jednat přibližně o dalších 200 případů.

Lidé mohou případně další případy nahlásit na čísle 722 000 368 nebo na linku 158.